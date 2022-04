Wielertalent Arensman maakt bergop indruk in de Alpen, maar Bilbao wint en is leider

Thymen Arensman reed de hele dag in de aanval, werd pas in de slotfase ingelopen, maar handhaafde zich wel in de top van het klassement. Grootste Nederlandse rondetalent De 22-jarige Arensman geldt misschien wel als Nederlands grootste talent voor de grote rondes. Die status verdiende de Betuwenaar al in de Ronde van de Toekomst van 2018, waarin hij alleen tweevoudig Tour de France-winnaar Tadej Pogacar voor zich moest dulden in het eindklassement. In de Vuelta van 2020 stak hij voor het eerst zijn neus aan het venster bij de profs door in twee pittige etappes (overigens beide gewonnen door Tim Wellens) mee te gaan in de beslissende vlucht. Vorig jaar bevestigde hij bovendien zijn talent als tijdrijder met de derde plaats in de slotrit van de Vuelta en dit seizoen maakte hij indruk door zesde te worden in het eindklassement van Tirreno-Adriatico. In de Ronde van de Alpen heeft Arensman niet veel aan zijn tijdrittraining. In de vijfdaagse rittenkoers door de Italiaanse Dolomieten en de Oostenrijkse Alpen is geen tijdrit opgenomen, maar moet wel elke dag geklommen worden.

On the attack 馃挭馃徎



After a super hard start, @ThymenArensman has made it into the front group of 10 that lead the bunch by 3'30". #TotA pic.twitter.com/cYlw7BpgI1 — Team DSM (@TeamDSM) April 19, 2022

Op de monsterlijk lange Passo Rolle (21,2 kilometer 脿 5,8 procent) sloop Arensman mee in een kopgroep van elf met grote namen als Miguel 脕ngel L贸pez (Astana), Pavel Sivakov (Ineos), Michael Storer (Groupama) en de pas 19-jarige Cian Uijtdebroeks (Bora). De elf reden een voorsprong van ruim drie minuten bijeen, waarvan aan de voet van de Passo della Mendola (16 kilometer 脿 6,5 procent) nog 2.24 over was. In die klim bleek Superman L贸pez niet sterk genoeg om met de voorsten mee te gaan en zo bleven vier man over: Hermann Pernsteiner, Storer, Sivakov 茅n Arensman. Arensman en co begonnen met 1.30 voorsprong op het tot een man of twintig gereduceerde peloton aan de laatste klim van de dag, de Passo Pallade. Opvallend genoeg waren het de mannen van Bahrain - de ploeg van koploper Pernsteiner - die het tempo opvoerden in dat peloton in dienst van kopman Pello Bilbao. Pernsteiner liet zich dan ook uitzakken om zijn kopman te helpen, maar ook met hulp van de kleine Oostenrijker kwamen de achtervolgers amper dichterbij. Arensman buigt het hoofd Voor Arensman zag het er goed uit tot Sivakov een splijtende demarrage plaatste. Storer - die een rampzalig seizoen van Team DSM vorig jaar nog kleur gaf met twee ritzeges en de bergtrui in de Vuelta, om vervolgens te verkassen naar Groupama - vocht zich terug in het wiel van de Russische Fransman. Arensman moest het hoofd buigen.

Thymen Arensman met Pavel Sivakov en Michael Storer in de aanval in de Ronde van de Alpen. - Getty