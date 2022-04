Feyenoord moet het in cruciale weken zonder aanvoerder Toornstra doen

Feyenoord moet het de komende cruciale weken zonder Jens Toornstra stellen. De aanvoerder van de Rotterdamse club staat aan de kant met een enkelblessure.

De middenvelder liep de kwetsuur donderdag op in de uitwedstrijd tegen Slavia Praag (1-3), waarin Feyenoord zich voor de halve finales van de Conference League plaatste. Toornstra is "in elk geval de komende weken niet inzetbaar", meldt Feyenoord vandaag.

Dat houdt in dat Toornstra in elk geval de heenwedstrijd tegen Olympique Marseille op 28 april moet missen in de halve finale van de Conference League. De return op 5 mei in Frankrijk zou ook te vroeg kunnen komen voor de viervoudig Oranje-international.