In contact geweest met iemand die corona heeft? Dan hoef je niet meer in quarantaine

Mensen die contact hebben gehad met iemand die corona heeft, maar die zelf geen klachten hebben, hoeven niet meer in quarantaine. Het kabinet volgt een advies daarover van het RIVM. Volgens het RIVM draagt quarantaine in dit soort gevallen weinig bij aan de bestrijding van de verspreiding van het virus en heeft de maatregel grote maatschappelijke gevolgen. Het kabinet is het daarmee eens.

Ook het advies om bij drukte een mondkapje te dragen vervalt. Na een bijeenkomst van de meest betrokken bewindslieden benadrukte minister Kuipers wel dat er voor mensen met een kwetsbare gezondheid of voor mensen die met hen in contact staan niks op tegen is om toch een mondkapje op te zetten.

Voor wie zelf klachten heeft, geldt nog steeds het advies een test te doen. Ook wordt mensen geadviseerd om in isolatie te gaan als ze positief testen.

Corona niet weg

De mondkapjesplicht in vliegtuigen en op vliegvelden na de controle bij de douane blijft, maar mensen die Nederland inreizen, hebben geen gezondheidsverklaring meer nodig. Ook het zelftestadvies voor reizigers direct na aankomst vervalt. Kuipers voegde eraan toe dat Nederland nu een dalend aantal besmettingen heeft en dat ook relatief weinig mensen in het ziekenhuis worden opgenomen. "Maar corona is niet weg en gaat ook niet weg", benadrukte hij.

Volgens de minister moeten we er echt rekening mee houden dat de aantallen na de zomer weer omhooggaan. "Dat dat met dit mooie weer nu gebeurt, lijkt minder waarschijnlijk", zei hij. Kuipers vraagt iedereen die daarvoor in aanmerking komt zoveel mogelijk een herhaalprik te halen.

De minister schat dat in de eerste drie maanden van dit jaar een op de drie Nederlanders corona heeft gehad. Volgens hem is het niet irreëel om rekening te houden met 10 miljoen besmettingen in zeven maanden tijd na de zomer. "Dat vraagt dan echt dat mensen overal op hun eigen plek zoeken naar die maatregelen die de kans op besmetting verminderen."