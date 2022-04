Rapper Murda krijgt in Turkije ruim 4 jaar cel voor teksten over drugsgebruik

"Nummers die zijn uitgebracht en miljoenen mensen hebben bereikt. Ik heb deze nummers voor mijn publiek gespeeld tijdens concerten en mijn fans zongen alle woorden mee. We lachten en dansten samen op al deze nummers. Het zijn nummers die ook geliefd zijn bij mensen die geen Turks praten. Deze mensen zijn na het luisteren van mijn muziek Turkse woorden gaan zingen en rappen", zegt hij. "Dat zoiets moois nu eindigt in zo'n lelijk resultaat is verdrietig."

De rapper zelf zei eerder over zijn teksten dat het nooit zijn bedoeling is geweest om mensen aan te zetten tot drugsgebruik. Hij zegt dat het om nummers gaat die hij lang geleden heeft gemaakt.

"Helaas heb ik slecht nieuws ontvangen", begint hij zijn verklaring. "Er gaat nu een hoop om in mijn hoofd." Zijn advocaat belde hem op om het nieuws te vertellen. Murda, die op dit moment in Nederland verblijft, gaat in hoger beroep tegen de straf.

Een Turkse rechtbank heeft de Nederlandse rapper Murda veroordeeld tot vier jaar en twee maanden cel. Hij werd beschuldigd van het aanmoedigen van drugsgebruik met zijn teksten. Het Turkse OM had vijf tot tien jaar tegen hem geëist. De rapper, wiens echte naam Önder Dogan is, heeft het nieuws op zijn Instagram-account bekendgemaakt.

Turkije-correspondent Mitra Nazar

"Ruim vier jaar straf klinkt voor ons in Nederland als een hoge straf. Justitie in Turkije handhaaft soms draconische wetten. En van zo'n hoge straf schrikken ze hier niet. Er was tien jaar geëist, dus in dat opzicht valt het nog mee..

Er zijn eerder soortgelijke zaken geweest in Turkije. Het past in een trend. We zien de Turkse justitie vaker achter artiesten aan gaan, in het bijzonder rappers vanwege die zogenaamde drugsverheerlijking. Het kan zijn dat Turkije een voorbeeld aan de jeugd wil stellen met deze straf.

Murda was zelf niet bij de zitting. Hij is sinds zijn arrestatie in oktober niet meer in Turkije geweest. Hij loopt het risico dat hij daar opnieuw wordt opgepakt, ook al gaat hij nog in hoger beroep. Voorlopig kan Murda Turkije wel vergeten.

Murda is erg populair in Turkije. Hij gaf grote concerten en trad op in Turkse tv-programma's. Deze veroordeling heeft grote gevolgen voor zijn carrière."