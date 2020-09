Basisplaats in Oranje lonkt eindelijk voor Italiës beste verdediger De Vrij

Stefan de Vrij staat de pers te woord - Proshots

Hij werd met Internazionale tweede in de Serie A, haalde de finale van de Europa League en werd tevens uitgeroepen tot beste verdediger van de Italiaanse competitie. Toch is Stefan de Vrij bij het Nederlands elftal voornamelijk bankzitter. Daar lijkt deze interlandperiode verandering in te komen. Vriend en Juventus-speler Matthijs de Ligt ontbreekt namelijk in de selectie van interim-bondscoach Dwight Lodeweges vanwege een ondergane schouderoperatie. En dus lijkt De Vrij voor het eerst sinds 16 oktober 2018 weer het oranje shirt te kunnen aantrekken. "Ik kom altijd met het idee hier dat je nodig kan zijn. Natuurlijk heb ik de laatste jaren minder gespeeld en is de kans nu groter. Maar je moet altijd klaar zijn om te spelen", reageert De Vrij voor de eerste training van het Nederlands elftal deze week. "Ik ga er niet van uit dat ik nu speel, maar hoop het wel. Ik denk niet: nieuwe bondscoach, nieuwe kansen. Ik doe altijd mijn best en probeer elke dag het maximale eruit te halen. Ik probeer er zo voor te zorgen dat de bondscoach voor mij kiest." Luister hier het gesprek tussen Stefan de Vrij en Jeroen Elshoff:

De 28-jarige oud-Feyenoorder heeft zich opgewerkt tot sterkhouder van de Italiaanse grootmacht. De teleurstelling van De Vrij na de verloren Europa League-finale was dan ook groot. Ook omdat hij zijn directe concurrent en collega-international Luuk de Jong twee keer zag scoren en uiteindelijk feestvieren. "Ja, ik heb hem nu weer even gesproken", lacht De Vrij. "Nu zijn we weer teamgenoten, zo gaat dat. Maar het is wel zuur dat we die wedstrijd niet winnend hebben kunnen afsluiten. Dat blijft altijd een teleurstelling."

De Europa League-finale was voor Internazionale de achttiende wedstrijd in twee maanden tijd, allemaal natuurlijk door de gedwongen coronapauze. De Vrij deed in bijna alle wedstrijden mee. "Het is een lang en bijzonder seizoen geweest", reageert De Vrij. "We hebben de hele zomer doorgespeeld en maar een weekje kunnen uitrusten en nu mogen we alweer. Dus het is wel druk geweest." Sardinië De paar vrije dagen spendeerde hij deels met Matthijs de Ligt op Sardinië. "Ja, we waren bij elkaar in de buurt en hebben toen afgesproken. Het gaat goed met hem. Hij moet even revalideren nu."

Net als veel collega-internationals is De Vrij teleurgesteld dat Ronald Koeman naar Barcelona is vertrokken. "Het is voor het hele team jammer. We zijn een bepaalde weg ingeslagen en er zijn veel goede ontwikkelingen geweest." "Maar we gunnen het hem allemaal dat hij nu zijn droomclub kan coachen. Het leven gaat voor ons gewoon verder en we willen graag op de ingeslagen weg blijven doorgaan."