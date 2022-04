Vanavond op tv: Slag om de Donbas • Oekraïne richting EU • Ziekenhuizen onder vuur

De slag om de Donbas De strijd om de Donbas in Oost-Oekraïne is nu echt begonnen. De slag om de regio werd verwacht sinds de Russen zich terugtrokken uit de omgeving rond de hoofdstad Kiev. Wat is er bekend over het offensief? Oud-generaal Mart de Kruif is te gast. Oost-Europadeskundige Bob Deen legt uit welke opties Poetin nog heeft:

Nieuwe stap Oekraïne richting de EU De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de ingevulde vragenlijst van de Europese Unie voor lidmaatschap overhandigd. Hij hoopt "in de komende weken" kandidaat-lidstaat te zijn. De opname van een lidstaat in de EU is een langdurig proces waarbij een land ook hervormingen moet doorvoeren. Wat gaat dat betekenen voor Oekraïne? Want niet alle EU-landen steunen de aanvraag. We spreken met Ihor Zhovkva, naaste adviseur van Zelensky, hij gaat (mede) over de aanvraag voor het EU-lidmaatschap. We spraken Ihor Zhovkva eerder:

