Hoge Raad houdt veroordeling Marco Kroon voor wildplassen in stand

De veroordeling van majoor Marco Kroon voor wildplassen, het beledigen van een agent en het geven van een kopstoot aan een politieagent blijft in stand. Tot dat oordeel is de Hoge Raad gekomen. De veroordeling is daarmee definitief.

Kroon werd in 2020 door het gerechtshof in Arnhem in hoger beroep veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur en een boete van 120 euro. Tegen die veroordeling ging hij in cassatie bij de Hoge Raad.

De militair, die drager is van de Militaire Willems-Orde, kreeg de straf opgelegd omdat hij drie jaar geleden tijdens carnaval, verkleed in een kikkerpak, in Den Bosch tegen een hek stond te plassen. Toen een agente hem daarop aansprak, liet hij zijn geslachtsdeel zien en deelde hij een kopstoot uit.

Urologische problemen

Kroons advocaat voerde tijdens de beroepszaak aan dat zijn cliënt urologische problemen heeft en dat er niet voldoende openbare toiletten waren in de binnenstad. Het hof oordeelde dat niet bleek dat er onvoldoende toiletten waren, ook niet voor mensen met de aandoening waaraan Kroon lijdt. Kroon had bovendien zelf rekening moeten houden met zijn blaasprobleem.

De Hoge Raad stelt dat er niets is in het oordeel van het hof dat vernietiging van het arrest van het hof zou rechtvaardigen. Daarom wordt het verweer van Kroon zonder inhoudelijke motivering verworpen.

Kroon is vanwege de incidenten meer dan een jaar geschorst geweest door Defensie. Eerder gaf een lagere rechter hem nog een taakstraf van 100 uur. Daartegen ging Kroon toen in beroep, waarna het hof in Arnhem 80 uur taakstraf oplegde.

Het OM gaf beelden van de arrestatie van Kroon vrij: