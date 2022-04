Roemeense meesterpianist Radu Lupu (76) overleden

De Roemeense pianist Radu Lupu is op 76-jarige leeftijd overleden. Hij stierf gisteren in zijn huis in Zwitserland na een lang ziekbed. Lupu gold als een van de grootste pianisten van zijn tijd.

Radu Lupu begon met pianospelen toen hij 6 jaar oud was. Op zijn twaalfde gaf hij zijn eerste concert met eigen composities.

Ingetogen maar intens

Lupu stond bekend om zijn interpretaties van onder anderen Mozart, Schubert, Beethoven, Brahms en Bartók. Zijn spel had een ingetogen, maar intens karakter, met een grote variëteit aan klankkleur en dynamiek en een befaamd toucher. Hij was niet een typische klavierleeuw die met veel vertoon de vleugel bespeelde, maar zat rustig op een stoel in bedachtzame concentratie.

De Roemeen trad op met de beste orkesten ter wereld, zoals het Koninklijk Concertgebouworkest. Hij had een afkeer van de publiciteit, leefde teruggetrokken en gaf bijna nooit interviews. Een recensent noemde hem "de Carlos Kleiber onder de pianisten". De dirigent Kleiber stond bekend om zijn grondige voorbereiding, perfectionisme en muzikale verbeeldingskracht.

Tussen 1970 en 1993 maakte Lupu twintig plaatopnames, die enthousiast werden ontvangen. Maar hij noemde de studiosessies een vaak pijnlijke ervaring. "Microfoonangst zou je het kunnen noemen." In 2019 nam hij afscheid van het concertpodium vanwege zijn slechte gezondheid.