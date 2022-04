Driekwart AOb-leden tegen verlenging kerstvakantie in strijd tegen corona

Driekwart van de leden van de Algemene Onderwijsbond (AOb) ziet niets in het voorstel van het kabinet om de kerstvakantie met een week te verlengen en de zomervakantie in te korten, indien de coronasituatie daar aanleiding toe geeft. Het kabinet stelde dat vorige week voor, waarop de AOb aankondigde een peiling te houden onder de leden.

Volgens de AOb hebben 22.000 leden de enquête ingevuld en is 16 procent van hen voor het voorstel. "Het verschuiven van een week vakantie is lapwerk", vindt AOb-voorzitter Tamar van Gelder. "Zorg liever voor kleinere klassen en voor goede ventilatie in de klas."

Tijdens de twee coronajaren waren scholen wekenlang dicht en gaven ze digitaal onderwijs. De nieuwe strategie van de onderwijsministers Dijkgraaf en Wiersma is om de scholen zo veel mogelijk open te laten. Dat kan gevolgen hebben voor de schoolvakanties, die wellicht anders moeten worden ingedeeld.

Omdat het coronavirus vooral in de winter rondgaat, is het plan om de kerstvakantie zo nodig een week langer te maken. Dat zou dan ten koste gaan van een week zomervakantie.

Andere oplossingen

Het dichthouden van de scholen kwam beide keren op het laatste moment en dat leidde volgens de AOb tot onrust onder leraren, leerlingen en ouders. Driekwart van de leden is dan ook tegen een last-minute-verschuiving van de vakanties. "De uitkomst van een vergelijkbare peiling op de sociale media, die ook door niet-leden is ingevuld, is nog kritischer: daar is 85 procent tegenstander van het plan", stelt de bond.

Voorzitter Van Gelder vindt dat het kabinet er bij nieuwe varianten voor moet zorgen dat leraren zo snel mogelijk worden gevaccineerd. "Uiteraard gaan medewerkers in de gezondheidszorg vóór", zegt Van Gelder. "Maar daarna zijn echt de leraren aan de beurt. Zodat de scholen zo lang mogelijk normaal kunnen doordraaien, én ter bescherming van leraren zelf. Want er zijn te veel mensen uit het onderwijs die langdurige covid hebben opgelopen."

Mocht het kabinet besluiten om de kerstvakantie toch te verlengen, dan ziet de helft van de AOb-leden dat wel het liefst ten koste van de zomervakantie gaan. 32 procent zou dan liever een kortere meivakantie willen en 11 procent een kortere voorjaarsvakantie.