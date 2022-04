Rus herstelt zich met zege in Istanbul van baalweekend in Billie Jean King Cup

Arantxa Rus weet weer wat winnen is. De beste Nederlandse tennisster, die slechts één van haar laatste zeven duels omzette in een zege, heeft in Istanbul de tweede ronde van het plaatselijke WTA-toernooi bereikt.

Dat ging behoorlijk soepel. Rus had een uur en een kwartier nodig om de Turkse Ipek Öz te verslaan. Het werd 6-3, 6-1 voor de nummer 74 van de wereldranglijst. Öz staat slechts op de 219de plek.

Afgelopen weekend presteerde Rus nog tegenvallend in de Billie Jean King Cup. In Den Bosch verloor ze in twee sets van Nuria Parrizas en Sara Sorribes Tormo. Mede daardoor plaatste Spanje en niet Nederland zich voor het hoofdtoernooi.

Rus treft in tweede ronde sterke Cirstea

De 31-jarige Rus wil al geruime tijd de topvijftig van de WTA-ranking binnendringen, maar slaagt er maar niet in om die stap te maken.

Het wordt een flink karwei om in Istanbul nog meer punten te pakken, want in de tweede ronde speelt ze tegen de nummer twee van de plaatsingslijst: de Roemeense Sorana-Mihaela Cirstea (WTA-24).