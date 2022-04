Sparta bijna 250 kilometer met tegenzin de bus in voor zes bange minuten voetbal

Er staat nogal wat op het spel voor Sparta Rotterdam, vanavond tijdens een bliksembezoek aan Vitesse. Dan wordt in een leeg Gelredome het gestaakte eredivisieduel van 4 maart uitgespeeld. Een situatie die veel vragen oproept. Wat gebeurde er precies? In de extra tijd kopt Danilho Doekhi namens Vitesse naast. Keeper Maduka Okoye gaat de bal halen om een doeltrap te nemen, maar wordt daarbij geraakt door een gegooide beker vanuit het publiek. Na een reeks van incidenten, met onder meer een supporter en vuurwerk op het veld, staakt scheidsrechter Rob Dieperink het duel. Vitesse-Sparta stond na bijna 91 minuten voetbal 0-1, met nog zes minuten en veertien seconden aan extra tijd te gaan. Bekijk hieronder de eerste 91 minuten van Vitesse-Sparta:

Er waren voor de KNVB drie opties om deze zaak af te handelen: het duel opnieuw spelen, de 0-1 als eindstand bepalen en de laatste minuten uitspelen. Gekozen is voor het laatste scenario, omdat de bond meent dat "dit het best past bij een eerlijk verloop van de competitie, waarbij wedstrijden zo veel als mogelijk op het veld moeten worden beslist". Hoewel de ongeregeldheden duidelijk door de aanhang van Vitesse werden veroorzaakt, is de onafhankelijke aanklager niet van mening dat de Arnhemse club ook daadwerkelijk schuldig is aan het uiteindelijke staken van het duel. Wordt Sparta niet flink gedupeerd? De Rotterdammers hebben alles te verliezen in Arnhem. Houden ze die voorsprong van 0-1 vast, dan staan ze zestiende met aansluiting naar de ploegen daarboven. Maar bij een gelijkspel staan ze gedeeld laatste en bij een nederlaag zelfs stijf onderaan in de eredivisie. Aanvoerder Adil Auassar was destijds woedend. "Er zijn dingen gebeurd, daar moeten we keihard tegen optreden", brieste hij. "Ik denk dat ze bij de KNVB goed weten wat ze hiermee moeten." Sparta-aanvoerder Adil Auassar is woedend over de incidenten:

En dat zal hem dus vies tegengevallen zijn, want de enige getroffen maatregel is dat het stadion leeg moet blijven tijdens het restant van het duel. Sparta zal na een lange busreis nog even flink moeten knokken voor de punten. Hoe gaat het duel verder? Beide clubs moeten de wedstrijd, waar mogelijk, in dezelfde formatie hervatten. Aantoonbaar geblesseerden mogen worden vervangen, gewisselde en geschorste spelers kunnen niet meer worden ingebracht. Dat betekent dat Vitesse Dominik Oroz, Toni Domgjoni, Nicolai Baden Frederiksen en Adrian Grbic niet mag inzetten, Sparta mag geen beroep meer doen op Sven Mijnans, Vito van Crooy en Adrián Dalmau, die op 4 maart het enige doelpunt maakte.

Keeper Maduka Okoye mag het duel hervatten met een doeltrap - ANP

De KNVB heeft met Bas Nijhuis een andere scheidsrechter aangewezen, in de plaats van Dieperink. Als Sparta-keeper Okoye zijn doeltrap genomen heeft, is het duel officieel hervat. Mag Vitesse zonder keeper spelen? Trainer Thomas Letsch heeft zelfs hardop overwogen om in de zes minuten zonder keeper te gaan spelen, in de hoop met een stormloop nog iets te forceren. En door blessures bij doelman Jeroen Houwen en Maximilian Wittek mag hij 'gratis' twee tactische wissels doorvoeren. Reglementair mag Vitesse dus met een speler op doel aan het restant beginnen. De opstellingen van Vitesse en Sparta op het moment van staken:

Jeroen Houwen en Maximilian Wittek zijn geblesseerd geraakt en mogen worden vervangen, de ernst van de blessure van Mario Engels is niet duidelijk - NOS

Opnieuw lijkt Sparta flink in het nadeel bij de hervatting, want in het elftal van trainer Henk Fraser kampt alleen Mario Engels met een blessure. Het is nog niet duidelijk of hij de spits gaat vervangen. Verder valt op dat Fraser op 4 maart met Bart Vriends, Laurent Jans en Mica Pinto drie extra verdedigers had ingebracht. De Rotterdammers zijn dus praktisch gedwongen om vanuit een ultra-defensieve stelling hun voorsprong te gaan verdedigen.