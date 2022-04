Vijf miljoen voor gouden tip; drugsbaron overschaduwt titelgevecht Fury

Fury houdt zich in aanloop naar het gevecht op de vlakte over zijn ondergedoken adviseur. De normaal zo flamboyante zwaargewicht mijdt nu de talrijke persconferenties, talkshows en interviews die in de bokswereld gebruikelijk zijn om het evenement te promoten.

Dat zit zo: de Amerikaanse overheid loofde vorige week 5 miljoen dollar (4,6 miljoen euro) per persoon uit voor de gouden tip die leidt tot de arrestatie van Daniel Kinahan, zijn vader Christopher en zijn broer Christopher jr. Daniel Kinahan is een belangrijk figuur in de Britse en Ierse bokswereld én de manager van Fury.

Toch gaat het in de aanloop nauwelijks over boksen, maar over een beruchte Ierse drugsbaron.

Bij het gevecht staan twee van de vijf grootste wereldtitels in het zwaargewicht op het spel. Fury verdedigt zijn titels van de bonden WBC en The Ring. De overige drie mondiale kampioensriemen (WBA, IBF en WBO) zijn in het bezit van de Oekraïer Olekandr Usyk.

De 94.000 kaarten voor het wereldtitelgevecht tussen Tyson Fury en Dillian Whyte, zaterdag in het Londense Wembley, waren binnen drie uur uitverkocht. Het is het boksduel van het jaar in Groot-Brittannië.

De aanklacht tegen hen is niet mals. Ze worden verdacht van drugs- en wapenhandel vanuit Zuid-Amerika naar Europa en het Midden-Oosten. Bij een bendeoorlog tussen het Kinahan-kartel en de rivaliserende The Hutch Gang zouden minstens achttien mensen zijn geliquideerd. En Kinahan zou grote sommen geld witwassen via het boksen.

De poging van Fury om de rol van zijn manager te bagatelliseren is vruchteloos. Het gaat deze dagen op de Britse eilanden nauwelijks over boksen, maar wel over de Ierse drugsbaron. De Kinahans leven in Dubai, waar ze al ruim een week uit de handen van de Amerikaanse politie weten te blijven.

Maandag tijdens een spaarzaam interview met tv-zender Ring TV besloot Fury voor het eerst kort te reageren op de geruchtmakende kwestie. "Het zijn mijn zaken niet. Ik bemoei me nooit met andermans zaken", was het enige dat de 'Gipsy King' kwijt wilde.

Dat doet Fury om geen vragen over zijn Ierse manager en het Kinahan-kartel te hoeven beantwoorden. Enige uitzondering was een digitale persconferentie van 50 minuten. Journalisten moesten vooraf hun vragen indienen, zodat het woord 'Kinahan' niet viel tijdens de complete Zoom-sessie.

De 44-jarige Ier heeft zich altijd achter de schermen met het boksen bemoeid. Managementbureau MTK Global, waarvan Kinahan medeoprichter is, behartigt de belangen van zo'n driehonderd vechters. Fury is daarvan de bekendste naam en het uithangbord.

De afgelopen jaren bedankte Fury zijn manager af en toe in het openbaar voor het organiseren van lucratieve gevechten. Volgens de Amerikaanse bokspromoter Bob Arum verdiende Kinahan 1,5 tot 2 miljoen euro aan elk gevecht van Fury.

Taghi te gast op bruiloft Kinahan

In de Britse media duiken in aanloop naar het gevecht van zaterdag steeds meer details op over de handel en wandel van Kinahan. In februari 2016 zou de drugsbaron aan de dood ontsnapt zijn bij een weging in aanloop naar een boksevenement in Dublin. The Hutch Gang wilde Kinahan daar liquideren, maar wist alleen David Byrne (een lid van het Kinahan-kartel) dood te schieten.

Sindsdien woont Kinahan uit veiligheidsoverwegingen in Dubai, waar hij in 2017 in het huwelijk trad in zevensterrenhotel Burj Al Arab. Onder de bruiloftsgasten zouden diverse zware criminelen zijn geweest, zoals de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale, de Chileense drugshandelaar Ricardo Vega (bekend als Rico de Chileen) én de in Nederland alom bekende Ridouan Taghi.