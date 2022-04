Explosies op middelbare school Kabul, minstens zes doden

Bij drie explosies op een middelbare school in het westen van Kabul zijn zeker zes mensen om het leven gekomen. Dat melden Afghaanse functionarissen tegen persbureau Reuters.

Veel inwoners van de buurt waar de school staat behoren tot de Hazara. Dat is een etnische en religieuze sjiitische minderheid die vaak het doelwit is van militante soennitische groeperingen, waaronder IS.

De verantwoordelijkheid voor de aanval is nog niet opgeëist. In Afghanistan zijn sinds de machtsovername door de Taliban 397 burgers door geweld om het leven gekomen, bleek vorige maand uit een rapport van de Verenigde Naties. De extremistische beweging kwam vorig jaar augustus opnieuw aan de macht.

Aanslagen van IS-K

Vooral aanslagen door IS-K, de Afghaanse tak van terreurbeweging Islamitische Staat, eisten volgens de VN veel slachtoffers. IS-K is vooral actief in het oosten van het land en staat lijnrecht tegenover de Taliban.