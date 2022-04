De Nederlandse ambassade in Oekraïne is weer open. Een klein deel van het Nederlandse ambassadepersoneel, onder leiding van de ambassadeur, is afgelopen zaterdag teruggekeerd. Dat heeft minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt.

Voorlopig doen de diplomaten hun werk vanuit Lviv. Naar die westelijke stad was de ambassade kort voor de Russische invasie ook al uitgeweken vanuit de Oekraïense hoofdstad Kiev. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen om het personeel te beschermen tegen bijvoorbeeld raketaanvallen.

Voor de Nederlandse regering is de diplomatieke post van grote waarde voor het contact met de Oekraïense overheid, benadrukt Hoekstra. Ook voor het contact met andere landen is de ambassade van belang, en om de veiligheidsrisico's in Oekraïne in de gaten te houden. De consulaire afdeling van de Nederlandse ambassade in Oekraïne blijft voorlopig gesloten.

De afgelopen tijd heropenden meer landen hun ambassade in Oekraïne. Onder meer Frankrijk en Italië deden dat in Kiev. Nederland is dat uiteindelijk ook van plan. "Als het veilig genoeg is", stelt Hoekstra.