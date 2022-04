'Nog steeds minderjarigen aan het werk bij PostNL in België'

Meerdere keren per week pakketjes afleveren, soms tot 's avonds laat: bij PostNL in België zijn nog steeds minderjarigen aan het werk bij bezorg-onderaannemers. Dat schrijven VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws op basis van eigen onderzoek. In november gingen journalisten al undercover bij het post- en pakketbedrijf. Ze lieten toen met een verborgen camera zien dat onderaannemers zonder rijbewijs reden en minderjarigen lieten werken voor het Nederlandse concern. Van dat laatste zou dus nog altijd sprake zijn. Zo zegt een anonieme jongen van 13 jaar op camera twee à drie dagen per week te werken voor 5 euro per uur, soms tot 22.00 uur. Hij zegt dat te doen omdat hij "nu al" zijn eigen geld wil verdienen. In het nieuwe onderzoek hebben de journalisten ook een voormalige onderaannemer gesproken die stelt dat PostNL van de praktijken op de hoogte is. Vooral bij drukke dagen "zijn er geen regels" in het bedrijf, zoals met Kerst, Pasen of Black Friday. 'Deel feiten met justitie' PostNL zegt in een reactie dat de beschuldigingen net zoals de vorige keer niet controleerbaar zijn vanwege de anonimiteit van de bronnen. Het gaat volgens het bedrijf om eerder geuite beschuldigingen die niet worden gestaafd door eigen controles. Een woordvoerder van het post- en pakketbedrijf zegt de betreffende journalist te hebben opgeroepen om eventuele feiten te delen en door te geven aan justitie. "Want als dit werkelijk waar zou zijn, is wat ons betreft aangifte bij justitie de juiste route."

Misstanden bij PostNL in België In een documentaire van de Vlaamse mediakanalen HLN en VTM in november vorig jaar liet een journalist met een verborgen camera zien hoe onderaannemers van het bedrijf zonder rijbewijs reden en minderjarigen lieten werken die bovendien zeer lange dagen moesten maken. In de maanden daarna bleven volgens de inspectie klachten binnenstromen. Onlangs deed de Belgische politie daarom opnieuw een inval bij drie locaties van PostNL. Negen mensen, onder wie de topman, werden opgepakt. Inmiddels zijn ze weer vrij, maar de bestuurders worden er nog steeds van verdacht leiding te hebben gegeven aan een criminele organisatie. Lees hier een uitgebreid artikel over wat er in België is gebeurd.

"Deze 'race naar de bodem' waar nu ook kinderen de prijs voor zouden betalen, moet onmiddellijk stoppen", reageert de Belgische minister van Post Petra De Sutter bij VTM. Ze zegt een taskforce te willen oprichten om te voorkomen dat er nog minderjarigen worden ingezet in de pakjessector. "Als deze beelden kloppen, moeten we dit aanpakken met meerdere ministers. Ik denk sowieso aan de ministers van Werk en Mobiliteit. Die laatste kan bijvoorbeeld de vervoerfederaties op het matje roepen en kan onderzoeken hoe rotte appels uit de transportsector te weren." Hieronder een gedeelte van de documentaire die op YouTube te zien is. Het hele verhaal is bij VTM te vinden.