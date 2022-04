We gaven eind 2021 meer geld uit, door soepelere coronaregels en inflatie

In de laatste drie maanden van 2021 hielden huishoudens minder geld over dan in dezelfde periode van 2020. In totaal hielden huishoudens 17,1 miljard euro over, 5 miljard euro minder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau van de Statistiek.

In 2020 bespaarden mensen meer, vooral vanwege de coronabeperkingen. In dat jaar ging bijvoorbeeld de horeca al half oktober dicht. Een jaar later gebeurde dat medio december. Mede daardoor gaven mensen eind 2021 3 procent meer geld uit in de horeca.

Daarnaast speelt de inflatie een rol. Doordat de prijzen van onder meer energie hoger lagen, gaven mensen daar meer geld aan uit: 1,3 miljard euro meer dan in het jaar daarvoor. Ook aan brandstof waren mensen meer geld kwijt.

De inflatie is de laatste tijd verder toegenomen. In de laatste maanden van 2021 bedroeg die 4,2 procent en volgens de Nederlandse rekenmethode vorige maand al 9,8 procent.

Hypotheek

De besparingen waren eind vorig jaar dus lager dan in 2020, maar vergeleken met dezelfde periode in 2019 was het bedrag wel hoger. Toen hielden we 13,2 miljard euro over.

Het geld dat huishoudens overhouden kan worden gebruikt om van te sparen, de hypotheek mee af te lossen of bijvoorbeeld aandelen te kopen. Vooral dat laatste hebben mensen in de laatste drie maanden van 2021 minder gedaan. Daarnaast hebben mensen meer woninghypotheken afgesloten dan afgelost.