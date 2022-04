Witte Mercedes in beslag genomen in liquidatiezaak Oss

De politie heeft vanochtend een auto in beslag genomen in Enschede. De wagen, een witte Mercedes, was mogelijk betrokken bij een dodelijk schietincident in Oss, afgelopen donderdag.

Bij de schietpartij kwam een 23-jarige man uit Oss om het leven. Hij zat op een scooter toen hij vlak bij zijn huis werd neergeschoten.

De schutter is nog spoorloos, meldt Omroep Brabant. Een zoektocht met onder meer een politiehelikopter leverde niets op.

Uit het onderzoek bleek dat een witte Mercedes betrokken zou zijn bij de schietpartij. De politie wist het voertuig op te sporen in Enschede. Aangenomen wordt dat het om de wagen gaat die donderdag ook in Oss gezien is. De auto wordt nu verder onderzocht op mogelijke sporen.