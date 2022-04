Kinderopvangbranche wil geen 'schooltje spelen' voor kleuters

De Brancheorganisatie Kinderopvang vindt het geen goed idee om jonge kinderen leerdoelen op te leggen. Kinderen tot 6 jaar moeten kunnen spelen omdat het hen creatief en weerbaar maakt, aldus de brancheorganisatie.

Aanstaande donderdag is er een commissiedebat in de Tweede Kamer over kinderopvang. Verschillende politieke partijen hebben aangekondigd dat ze dan pleiten voor het instellen van een curriculum met leerdoelen in de kinderopvang, net als in het onderwijs, stelt de brancheorganisatie. Het idee is om de kinderopvang te laten bijdragen aan de aanpak van leerachterstanden.

Maar het kinderbrein is niet toe aan "schools leren", ofwel informatie aanbieden en herhalen, zegt directeur Emmeline Bijlsma van de Brancheorganisatie Kinderopvang in het NOS Radio 1 Journaal. "Spelen is juist leren. Kinderen van 0 tot 6 leren door te spelen. Spelen doe je er niet bij. Door ze schools te laten leren, onderbreek je de ontwikkeling van kinderen."