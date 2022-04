Israël onderschept raket en voert bombardement uit op Gaza

Later in de nacht bombardeerde Israël doelen in Gaza:

Te midden van hoog oplopende spanningen is gisteravond vanuit de Palestijnse Gazastrook een raket afgeschoten op Israël. De Israëlische krijgsmacht onderschepte het projectiel met het zogeheten Iron Dome-luchtafweersysteem.

De verantwoordelijkheid voor de lancering van de raket werd niet opgeëist door Hamas of een van de andere Palestijnse militante groeperingen in de Gazastrook. Hoe dan ook houdt Israël Hamas ervoor verantwoordelijk, de beweging die in de Palestijnse enclave de dienst uitmaakt. De bombardementen die Israël vannacht uitvoerde, waren gericht op wat het omschrijft als een wapenfabriek van Hamas. Daarbij vielen geen gewonden.

De beschietingen volgen op een reeks gewelddadige confrontaties in Jeruzalem de afgelopen dagen. Bij de Al-Aqsamoskee op de Tempelberg vielen vrijdag meer dan 150 Palestijnse gewonden toen clashes uitbraken tussen Israëlische ordetroepen en Palestijnse jongeren. Meer dan 400 Palestijnen werden gearresteerd. Daarbij betrad de Israëlische politie ook de Al-Aqsamoskee, in de ogen van veel moslims een provocatie.

In het Midden-Oosten is fel gereageerd op het Israëlische politieoptreden. Jordanië, het buurland waarmee Israël in 1994 vrede sloot, riep een hoge Israëlische diplomaat op het matje. Verder bespraken de Jordaanse koning Abdullah en president Sisi van Egypte de kwestie. Ze waren het erover eens dat "alle illegale en provocatieve Israëlische maatregelen" gestopt moesten worden. Ook zou Jordanië de ontwikkelingen met andere Arabische landen willen bespreken.

VN-Veiligheidsraad

Ook in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komen de oplaaiende spanningen vandaag aan de orde. De Verenigde Staten en de Europese Unie riepen de afgelopen dagen zowel Israëliërs als Palestijnen op tot terughoudendheid en kalmte.

Binnen Israël leidt de kwestie ook tot problemen voor de regeringscoalitie van premier Bennett, die sowieso al onder druk staat. De conservatief-islamitische partij Ra'am heeft haar steun aan de regering opgeschort. Hoewel het lijkt te gaan om een symbolische stap, is het een verdere verzwakking van de fragiele meerpartijencoalitie.

Ongewapende vrouw gedood

Het Palestijns-Israëlische conflict laaide de afgelopen weken weer in alle hevigheid op. Bij Palestijnse aanslagen in Israël vielen veertien doden. Ook werden bij Israëlische invallen op de bezette Westelijke Jordaanoever tientallen Palestijnen doodgeschoten. Sommigen waren betrokken bij aanslagen of vuurgevechten met militairen, maar ook een ongewapende vrouw en een advocaat werden gedood.

Een brandpunt van het geweld is de stad Jenin op de Westelijke Jordaanoever, waar twee aanslagplegers vandaan kwamen. Ook gisteren voerde Israël weer invallen uit in de buurt van Jenin en op andere plekken in bezet Palestijns gebied. Daarbij raakten twee Palestijnen ernstig gewond. Israël meldde elf verdachten te hebben aangehouden.

250 doden

De escalatie van het geweld doet sommigen terugdenken aan vorig jaar. Toen leidden spanningen in Jeruzalem en confrontaties bij de Al-Aqsamoskee uiteindelijk tot een kortdurende oorlog tussen Israël en Hamas, waarbij meer dan 250 doden vielen.

Net als vorig jaar lopen de spanningen op ten tijde van de islamitische vastenmaand ramadan. Omdat die dit jaar bovendien samenvalt met het joodse Pesach en het christelijke Pasen, staat iedereen extra op scherp. Dat geldt zeker voor Jeruzalem, voor alle drie de religies een heilige stad, waar tienduizenden gelovigen samenkomen om de feestdagen te vieren.

Ondanks de raketbeschieting van gisteravond en het Israëlische bombardement is van een escalatie zoals vorig jaar op dit moment nog geen sprake. Zowel Israël als Hamas lijkt vooralsnog geen interesse te hebben in een totale opflakkering van het geweld die tot een oorlog zou leiden. Toch blijven de spanningen onverminderd hoog en is een volgende geweldsuitbarsting verre van uitgesloten.