Djokovic heeft moeite met serviceklok, maar niet met Dzumhur

Djokovic speelde sterk tegen Dzumhur, werkte zes van de zeven breakpoints die hij tegen kreeg weg en sloeg in totaal 31 winners. Alleen in het begin van de tweede set moest hij eenmaal zijn service inleveren. Dzumhur moest dat in totaal zes keer doen.

De Servische nummer één van de wereld gunde in zijn eerste partij Damir Dzumhur slechts zes games en was na drie sets (6-1, 6-4, 6-1) klaar met de Bosniër. In de tweede ronde treft de zeventienvoudig grandslamwinnaar de Brit Kyle Edmund.

Enkele dagen na zijn masterstitel op het Western & Southern Open - voorheen het toernooi van Cincinnati - heeft Novak Djokovic zijn goede vorm doorgetrokken naar de US Open. De Serviër boekte zijn 24ste zege van het seizoen in evenzovele wedstrijden.

De Serviër, die door de afwezigheid van Rafael Nadal en Roger Federer huizenhoog favoriet is in New York, had verder weinig moeite met Dzumhur, maar liet zich wel van de wijs brengen door de serviceklok.

De klok die begint te lopen voor iedere service, met als doel het spel sneller te laten verlopen, wordt op de US Open een stuk sneller gestart dan op het Western & Southern Open, dat vorige week vanwege de coronacrisis ook werd gespeeld in New York.

Niet eerlijk

"Waarom start je de klok?", vroeg Djokovic aan umpire Damien Dumusois. "Jullie doen het hier anders? Waarom? Er is geen verklaring voor? Bedankt dat je ons dat laat weten."

"Niemand heeft mij dit verteld", zei Djokovic na zijn partij. "Ik maak mij zorgen over het gebrek aan communicatie, daar word ik echt boos van. We spelen in een bepaald tempo op het toernooi van Cincinnati, raken daaraan gewend en twee dagen later is het compleet anders zonder dat iemand ons dat vertelt. Dat is niet eerlijk."