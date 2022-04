'OMT-voorzitter Van Dissel gebruikte ook privémailadres'

OMT-voorzitter Jaap van Dissel heeft net als voormalig minister De Jonge van VWS regelmatig gebruikgemaakt van zijn privémailadres om te communiceren over het coronabeleid. Met een Gmail-adres mailde hij met bewindspersonen, OMT-leden en RIVM-collega's. Dat meldt de Volkskrant op basis van eigen onderzoek.

Van Dissel geeft via een woordvoerder van het RIVM aan de Volkskrant aan dat het gebruik van privémail soms simpeler was. "Gezien de grote hoeveelheden e-mail die hij ontving, maakte dit zijn werk gemakkelijker." Het kon volgens de RIVM-woordvoerder vaak "lang duren om in te loggen", waardoor de systemen van het RIVM "niet altijd even bruikbaar" waren.

Het RIVM zegt dat Van Dissel nooit zijn privémail gebruikte om vertrouwelijke stukken te versturen. Tegelijkertijd zijn sommige bijlagen in Van Dissels mails bij WOB-verzoeken bestempeld als te vertrouwelijk om vrij te geven, constateert de Volkskrant.

Gebruiksonvriendelijk

De verklaring van Van Dissel voor het gebruik van een privémailadres doet denken aan die van Hugo de Jonge, die inmiddels minister voor Volkshuisvesting is. Twee weken terug moest hij zich urenlang verantwoorden in de Tweede Kamer, onder meer voor het gebruik van zijn privémail.

Het gebruik van privémail is niet verboden, maar wordt bewindslieden en ambtenaren wel sterk afgeraden, vanwege veiligheidsrisico's en de mogelijkheid om daarmee WOB-verzoeken te omzeilen. Als verklaring gaf De Jonge aan dat het gebruik van zijn werkmail gebruiksonvriendelijk was omdat hij onder meer vaak van wachtwoord moest wisselen.

Na het debat met De Jonge is Van Dissel gestopt met het gebruik van zijn privémail, zegt het RIVM. Het is "onwaarschijnlijk" dat mails die Van Dissel vanaf zijn Gmail-account stuurde niet onder de WOB vallen, omdat "in principe" altijd andere RIVM-adressen in de cc stonden.