Barcelona laat zich thuis verrassen door tegen degradatie strijdend Cádiz

Barcelona heeft vier dagen na de uitschakeling in de Europa League door Eintracht Frankfurt opnieuw een teleurstelling te slikken gekregen. De Catalanen gingen in eigen huis met 1-0 onderuit tegen Cádiz, dat door de zege van de achttiende naar de zestiende plaats stijgt. Barça blijft tweede, op vijftien punten van koploper Real Madrid. Ook Sevilla en Atlético Madrid hebben 60 punten, maar ook een wedstrijd meer gespeeld dan de mannen van Xavi. Aan balbezit geen gebrek voor Barcelona, dat aantrad met Frenkie de Jong en Memphis Depay in de basis, maar aan kansen des te meer. Pas in de 39ste minuut was Ousmane Dembélé in de buurt van een treffer voor de thuisploeg. Zijn schuiver werd gepakt door doelman Jeremías Ledesma, die in de vorige tien competitiewedstrijden zes keer de nul had weten te houden.

Memphis Depay - Pro Shots

De grootste mogelijkheid in de eerste helft was na een klein halfuur voor Cádiz. Lucas Pérez werd perfect in stelling gebracht, maar schoot, enigszins gehinderd door Sergiño Dest, oog in oog met Marc-André ter Stegen hard naast. Kort na rust redde de Duitse doelman knap op een kopbal van dichtbij van Rubén Sobrino en ook tegen diens rebound kreeg hij een hand. Pérez was er echter als de kippen bij om alsnog de score te openen. Depay en Frenkie de Jong gewisseld Met Pierre-Emerick Aubameyang voor Depay, die nauwelijks in het stuk was voorgekomen, ging Barcelona op jacht naar de gelijkmaker. Met name de actieve Dembélé liet zich gelden, maar Ledesma gaf geen krimp. Ook niet toen invaller Luuk de Jong - in het veld gekomen voor Frenkie de Jong - bij zijn eerste balcontact een kopbal losliet.

De uitblinkende Cádiz-doelman Jeremías Ledesma - Pro Shots

Ondertussen moest Barcelona bedacht zijn op de uitvallen van Cádiz, dat in het verleden in Camp Nou niet verder was gekomen dan twee remises en elf nederlagen. Álex Fernandez en ook Sobrino hadden de stand zomaar naar 0-2 kunnen tillen. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd leek Aubameyang een punt te gaan redden voor de thuisploeg, maar ook de volley van de Gabonese spits kon uitblinker Ledesma niet verontrusten.