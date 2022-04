Zes keer doodstraf voor lynchen Sri Lankaanse fabrieksmanager in Pakistan

In een massaproces zijn zes mannen ter dood veroordeeld voor het lynchen van een Sri Lankaanse manager van een kledingfabriek in het oosten van Pakistan. In totaal werden 89 mensen berecht. Negen mannen hoorden levenslang voor de moord en 73 mannen kregen celstraffen van twee tot vijf jaar opgelegd. Slechts een man werd vrijgesproken door de rechtbank.

Fabrieksmanager Priyantha Kumara werd vorig jaar op 3 december vermoord door arbeiders in een fabriek in het oostelijke district Sialkot. Ze beschuldigden hem van godslastering, omdat hij een religieuze poster zou hebben verscheurd.

Volgens persbureau Reuters is op mobiele telefoons te zien hoe Kumara een dak wordt opgejaagd en vervolgens met stokken wordt geslagen. Daarna slepen de arbeiders hem de straat op, kleden hem uit en steken de manager in brand.

Groepen radicale moslims voeren vaker aanvallen uit na beschuldigingen van blasfemie. De moord trok in Pakistan veel aandacht. De toenmalige premier Khan reageerde met afschuw en sprak van een dag van schaamte voor Pakistan. Ook vanuit religieuze hoek en het leger werd de moord veroordeeld.