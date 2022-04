Mourinho maakt 'vrienden' in Napels: eert Maradona, snoept punten van Napoli

Napoli heeft opnieuw dure punten laten liggen in de strijd om het Italiaanse landskampioenschap. Want ja, ook Napoli strijdt - of streed - nog mee om de Scudetto. Vorige week ging de ploeg uit Napels nog thuis onderuit tegen Fiorentina, maandag kwam het thuis niet voorbij AS Roma: 1-1. Door het gelijkspel komt Napoli op twee punten achterstand van nummer twee Internazionale, alleen heeft Inter een wedstrijd minder gespeeld. Koploper AC Milan staat daar weer twee punten boven. Met vijf speelronden te gaan, kan er nog veel gebeuren in de Serie A.

Stand in Italië - NOS

José Mourinho, die met AS Roma al elf wedstrijden op rij niet verloor in de Serie A, maakte van het retourtje Napoli gebruik om het eerbetoon aan Diego Maradona in het centrum van Napels te bezoeken. Onder politiebegeleiding ging de Portugees een dag voor de wedstrijd langs bij het kapelletje en de reusachtige muurschildering van de Argentijn op een betonnen huizenblok. Hier en daar klonk applaus toen Mourinho bloemen neerlegde aan de voeten van de Napolitaanse halfgod.

L’omaggio a Diego Armando Maradona 🙏❤️ pic.twitter.com/ifJ5GlDwqx — AS Roma (@OfficialASRoma) April 17, 2022

Maradona eren en twee punten afsnoepen: Mourinho maakte met Pasen wat 'vrienden' in Napels. Het had weinig gescheeld of Roma had de volle drie punten meegenomen uit Napels, want het zat verre van potdicht achterin bij Napoli. Binnen tien minuten wist Napoli wel als eerste iets te creëren. Oud-PSV'er Hirving Lozano ging gewillig naar de grond: geen penalty, oordeelde scheidsrechter Marco di Bello. Maar de VAR seinde Di Bello: wél penalty. Napoli-aanvoerder Lorenzo Insigne schoot de bal onberispelijk binnen. Napoli bleef vervolgens de baas in het eigen Stadio Diego Armando Maradona en tikte de bal vaak langdurig rond, maar grote mogelijkheden tot 2-0 ontbraken.

Insigne gaat de lucht in na de 1-0 - EPA

Zodra AS Roma, waar Rick Karsdorp in de basis stond, een keer de bal veroverde, werden gelijk de wat dieper staande Tammy Abraham en Nicolo Zaniolo gezocht. De aanvallers renden meestal voor niets achter de ziekenhuisballen aan. Achterover leunen kon Napoli zeker niet. Roma kwam via een doorgekopte vrije trap die op de lat belandde en een schot van Nicola Zalewski toch gevaarlijk uit de hoek.

Mourinho omhelst Napoli-coach Luciano Spalletti - EPA