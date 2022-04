Uur lang op 32 meter hoogte: bezoekers vast in hoge attractie Slagharen

Tientallen bezoekers van pretpark Slagharen hebben vanmiddag een uur lang vastgezeten in een attractie. Door een technische storing van de 32 meter hoge The Eagle kwamen de 54 inzittenden zo'n 10 meter boven de grond vast te zitten, meldt RTV Oost . Met een hoogwerker kon de brandweer de mensen uit de attractie bevrijden.

De oorzaak van de storing is nog niet bekend, die gaat het attractiepark onderzoeken. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. The Eagle is voorlopig buiten gebruik.