Door Rusland opgepakte Britten vragen op tv om ruil met pro-Russische politicus

Twee door Rusland gevangengenomen Britten hebben op de Russische staatstelevisie gevraagd om geruild te worden tegen een pro-Russische politicus die door Oekraïne is opgepakt. Ze riepen de Britse premier Johnson op om zich in te spannen voor de vrijlating van deze Viktor Medvedtsjoek.

De gevangengenomen Bitten zijn Shaun Pinner en Aiden Aslin. Beiden vochten aan Oekraïense zijde in de belegerde stad Marioepol. Ze waren al eerder te zien op de Russische staatstelevisie.

Ook Medvedtsjoek vroeg vandaag in een video om een gevangenenruil. In het filmpje, gepubliceerd door de Oekraïense veiligheidsdienst, zei de pro-Russische politicus dat hij wil worden geruild voor gevangengenomen Oekraïense troepen en burgers in Marioepol.

Van beide video's is niet vast te stellen in hoeverre de gevangenen vrij konden spreken. Zowel Pinner als Aslin benadrukte in de video goed te worden behandeld, hoewel de twee wel een vermoeide indruk maakten.

Van Brits naar Oekraïens leger

Ondertussen maakt de familie van de 48-jarige Pinner zich grote zorgen om zijn veiligheid. In een verklaring, waaruit Britse media citeren, omschrijven ze hem als grappig en geliefd. Pinner zat voorheen in een infanterieregiment van het Britse leger, maar verhuisde vier jaar geleden naar Oekraïne om zich daar bij het leger aan te sluiten. Daar ontmoette hij ook zijn latere vrouw.

De familie zegt duidelijk te willen maken dat Pinner geen vrijwilliger of huursoldaat is, maar dat hij officieel in dienst is van het Oekraïense leger. Later dit jaar zou zijn contract aflopen, staat in de verklaring. De militair was van plan om zich daarna samen met zijn vrouw te richten op humanitaire hulp in Oekraïne.

Conventie van Genève

Naar eigen zeggen werkt de familie van Pinner samen met het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken aan een oplossing voor hun familielid. Ook de familie van de gevangengenomen Aiden Aslin (28) zou daarbij betrokken zijn. Beide families proberen ervoor te zorgen dat Rusland zich houdt aan de Conventie van Genève, waarin onder meer is afgesproken dat krijgsgevangenen humaan moeten worden behandeld.

"We hopen op een snelle oplossing, zodat Shaun en Aiden veilig kunnen terugkeren naar hun families en we vragen om privacy in deze moeilijke tijd", staan in de verklaring.

De video waarin Pinner te zien is: