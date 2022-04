Turken vliegen met paraglider naar Griekenland, mogelijk vluchtpoging

Twee mannen zijn vanuit Turkije met een gemotoriseerde paraglider naar Griekenland gevlogen. Vlak bij het Griekse eiland Evia stortten ze in zee omdat hun brandstof op was.

Griekse media schrijven dat het gaat om politieagenten. Ze zouden tegen de Griekse kustwacht hebben gezegd dat ze politieke dissidenten zijn en dat ze van plan zijn om asiel aan te vragen.

De mannen van 32 en 33 zijn opgenomen in het ziekenhuis van Evia. De kustwacht meldt dat de twee zijn aangehouden omdat ze op illegale wijze Griekenland zijn binnengekomen en ze niet over de juiste reisdocumenten beschikken.

Volgens de kustwacht waren de twee zaterdag vertrokken nabij de Turkse kuststad Izmir en hadden ze Athene als bestemming. Daarna zouden ze door willen reizen naar een ander Europees land.

Geen uitlevering

Sinds de mislukte staatsgreep in 2016 zijn tallozen Turken het land ontvlucht en hebben politiek asiel gevraagd in Griekenland of een ander Europees land. Griekenland levert deze mensen niet uit aan Turkije.

Een bekend voorbeeld is de vlucht van acht Turkse militairen die met een helikopter naar Griekenland zijn gevlogen. De hoogste rechter heeft besloten dat zij niet mogen worden teruggestuurd naar Turkije.