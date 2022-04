Keniaans feestje bij marathon van Boston: Jepchirchir en Chebet het snelste

De 33-jarige Chebet liep halverwege de race weg uit een grote groep, samen met de Tanzaniaan Gabriel Geay, die zich gewonnen moest geven toen Chebet nog eens versnelde. Geay liep nog een medaille mis, want in de finale passeerden de Kenianen Laurence Cherono en Benson Kipruto - de winnaar van de laatste editie - hem nog.

De marathon van Boston was maandag een volledig Keniaans feestje. De 126ste editie werd bij de mannen gewonnen door Evans Chebet, bij de vrouwen was Peres Jepchirchir de snelste.

Cherono en Kipruto hadden op drie kilometer van de finish een achterstand van 0.18 op Chebet. Ze liepen even iets in op de koploper, maar die bleef met 2.06.51 Cherono 30 seconden en Kipruto 36 seconden voor. Geay werd uiteindelijke vierde op 1.02.

De overwinning in Boston is de vierde marathonwinst voor Chebet - na Valencia (2020), Ōtsu (2020) en Buenos Aires (2019) - en zijn eerste goud in een van de grootste marathonwedstrijden ter wereld. De marathon van Boston behoort samen die van Tokio, Londen, Berlijn Chicago en New York tot de grootst ter wereld.

Jepchirchir wint in de sprint

Bij de vrouwen slaagde Jepchirchir, de regerend olympisch kampioene op de marathon, er in een razendspannende sprint pas op het laatste stuk in de Ethiopische Ababel Yeshaneh achter zich te laten.