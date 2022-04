Volleybalsters Sliedrecht Sport maken favorietenrol waar in bekerfinale

De volleybalsters van Sliedrecht Sport hebben voor de zesde keer in elf jaar de beker gewonnen. In de finale won de nummer twee van de competitie met 26-24, 25-27, 25-19 en 25-17 van nummer zes Utrecht.

Utrecht maakte dit seizoen zijn debuut in de eredivisie, haalde daarin knap de play-offs (waarin het zaterdag strandde tegen Sneek) en stuntte in de beker met overwinningen op Eurosped en Apollo 8.

Maandag had ook Sliedrecht zijn handen vol aan Utrecht. Dat verzuimde in set één zijn eerste setpoint te benutten, maar verzilverde in de tweede set wel een tweede setpoint. In de volgende twee sets kreeg Utrecht een vroege marge van vijf en zes punten niet meer gedicht.

Afscheid coach Koenen

Bij Sliedrecht neemt succescoach Vera Koenen na dit seizoen afscheid. Met twee landstitels, vier supercups en nu een derde bekerwinst won zij in vier jaar tijd negen prijzen. Daarmee is ze de succesvolste coach die Sliedrecht Sport ooit heeft gehad.

Koenen was blij met de bekerwinst, maar keek ook al vooruit naar de ontknoping van de competitie. "We gaan voor de landstitel. Maar de beker vonden we ook heel belangrijk, dus nu gaan we even genieten."