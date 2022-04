KAA Gent is Anderlecht de baas na strafschoppen en wint Belgische beker

Het jonge Anderlecht van trainer Vincent Kompany was vooraf licht favoriet. De Brusselse club verloor nog nooit een bekerwedstrijd van Gent. In de competitie plaatste Anderlecht zich voor de kampioensronde, iets dat de bekertegenstander niet lukte.

In de eerste helft was Anderlecht iets sterker. Het lichte overwicht leverde een paar kansjes op, maar die werden niet verzilverd.

De beste mogelijkheid was eigenlijk nog voor Gent. Spits Roman Bezus werd door Tissoudali met een listig balletje vrijgespeeld, maar keeper Hendrik Van Crombrugge voorkwam een goal.

Rommelig

Na rust had Anderlecht het moeilijker. Gent was vaster aan de bal en dwong de nodige kansjes af. Tegenvaller was wel dat Vadis Odjidja - aanvoerder en spelbepaler - na ruim een uur spelen uitviel.

Daarna was het beste er bij beide ploegen wel af. Het duel verzandde in een rommelig gevecht zonder goed uitgespeelde aanvallen of kansen. Het meest opmerkelijke moment kwam in de vorm van een klimaatactivist die zichzelf aan de doelpaal vast poogde te binden.

In de verlenging bleef het spelbeeld vrijwel onveranderd. Gent was wat sterker, maar werd door Anderlecht toch vrij eenvoudig van gevaar gehouden.