Bloemendaal klopt Rot-Weiss Köln in eenzijdige finale en wint EHL voor vijfde keer

Bij een tweede Bloemendaalse strafcorner zat een Duitse stick de inzet van Van Doren dwars. Even later trof Florian Fuchs de lat, maar Jorrit Croon tikte de terugstuitende bal boven zijn schouder alsnog in het doel: 1-0.

Bloemendaal, dat nog nooit een EHL-finale verloor, nam in het Amstelveense Wagener-stadion meteen het initiatief en dat leidde na zeven minuten tot een eerste strafcorner. De Belgische Köln-doelman Vincent Vanasch keerde het schot van Tim Swaen en pakte ook de rebound van landgenoot Arthur van Doren. Meer opwinding leverde het eerste kwartier niet op.

Bloemendaal heeft voor de vijfde keer de Euro Hockey League gewonnen. In de finale van het toernooi, dat sinds het seizoen 2007/2008 bestaat, rekende de titelhouder met 4-0 af met Rot-Weiss Köln, met onder anderen voormalig Oranje-international Mink van der Weerden in de gelederen.

Nog voor de pauze verdubbelde de ploeg van Rick Mathijssen, die in de picture is om de nieuwe bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg te worden, die marge. Glenn Schuurman vond met een fraaie pass Jasper Brinkman die op zijn beurt de voor het doel staande Fuchs bediende. De Duitser rondde onberispelijk af. Omdat een serie Bloemendaalse strafcorners niks opleverde, gingen beide ploegen bij een 2-0 stand de rust in.

Mat en machteloos

Ook na de pauze maakte Rot-Weiss, dat zondag nog in actie was gekomen tegen het Engelse Surbiton (5-1 winst) terwijl Bloemendaal toen van een vrije dag genoot, een matte en machteloze indruk. Laat staan dat er een gaatje gevonden werd in de hechte defensie van de 'Mussen'.

Ook drie strafcorners op rij in het begin van het vierde kwart - de eerste van de wedstrijd voor de Duitsers - waren niet besteed aan Rot-Weiss Köln, waar Van der Weerden het vijandelijke doel zonder succes onder vuur nam.

Tien minuten voor tijd liet Jasper Brinkman zien hoe het ook kan. Met zijn rake strafcorner (3-0) pushte hij het eenzijdige duel definitief in het slot. De 4-0 van de stick van Roel Bovendeert was er vooral eentje voor de statistieken.