Nieuwe studie: elektrische auto gaat langer mee dan gedacht

Bij kleinere auto's is de situatie vergelijkbaar. De onderzoekers vergeleken een elektrische Golf van Volkswagen met een Toyota Prius. De eerste stoot 78 gram CO2 uit per kilometer, en dat is 54 procent minder dan een Toyota Prius met 168 gram. Als de eGolf 28.000 kilometer heeft gereden, is de CO2 die vrijkwam bij de productie van de batterij weer ingelopen.

"Maar het einddoel is elektrisch rijden in een energiesysteem met overwegend duurzame elektriciteit. Dit zal leiden tot elektrische voertuigen die minstens tien keer minder CO2 uitstoten dan auto's die rijden op benzine, diesel of aardgas", zegt Auke Hoekstra, mede-auteur van het rapport. "En een Tesla Model 3 stoot op dit moment al 65 procent minder CO2 uit dan een Mercedes C-Klasse."

Dat komt doordat een elektrische motor gemiddeld vier keer minder energie nodig heeft dan een benzinemotor. Bovendien wordt de energie snel groener en zal dit in alle Europese lidstaten volgens afspraak alleen maar toenemen. Elektrische auto's zijn daarom in alle gevallen nu al schoner, zelfs als je rekening houdt met de productie van de batterij en het stroomgebruik tijdens het rijden.

De CO2 komt immers niet uit de uitlaat van een auto, maar wel uit de schoorsteen van de fabriek en een kolen- of gascentrale. Maar, zeggen de onderzoekers in Eindhoven, zelfs al wordt nog steeds van dit soort fossiele energiebronnen gebruikgemaakt, dan nog zijn elektrische auto's verhoudingsgewijs schoner.

Het onderzoek werd gedaan in opdracht van de Groenen in het Duitse parlement. In Duitsland woedt momenteel een felle discussie over elektrische auto's. Zo wordt geregeld gesuggereerd dat een elektrische auto eigenlijk meer CO2 uitstoot dan officieel wordt opgegeven, als ook wordt gekeken naar de manier waarop de batterij en elektriciteit worden geproduceerd. Zo was er een bericht dat een Tesla Model 3 meer CO2 uitstoot dan een Mercedes C-Klasse met een dieselmotor.

De verkoop van elektrische auto's zit in de lift. Er komen steeds meer verschillende modellen op de markt. Het aantal verkochte auto's met een stekker bereikte in de maand juli in de EU een record. Ze waren goed voor 18 procent van het totale aantal verkochte personenauto's. Het was voor het eerst dat er meer dan 200.000 elektrische auto's in één maand werden verkocht.

Ook de levensduur van accu's is langer dan gedacht. Vaak wordt ervan uit gegaan dat een elektrische auto na 150.000 km afgeschreven is, maar uit het nieuwe onderzoek blijkt dat dat minimaal 250.000 km is. Veel moderne batterijen verliezen waarschijnlijk minder dan twintig procent van hun capaciteit in de eerste 500.000 km. Er zijn ook studies die claimen dat twee miljoen kilometer met de huidige technologie mogelijk is.

Het is opmerkelijk dat de Duitse Groenen uitkwamen in Eindhoven om dit onderzoek te doen. "Ik vermoed dat dat komt omdat ik me al lang met deze materie bezighoud", zegt Hoekstra. De discussie over elektrische auto's is volgens hem in Duitsland veel heviger dan in Nederland. Of dat komt doordat Duitsland meerdere autofabrikanten heeft die moeite lijken te hebben met het overstappen op elektrische modellen, kan Hoekstra niet met zekerheid zeggen.

Wel denkt hij dat het rapport ook interessant is voor de situatie in Nederland. De Algemene Rekenkamer kwam eerder deze zomer tot de conclusie dat het stimuleren van elektrisch rijden de Haagse schatkist relatief veel geld kost. Maar ook de Rekenkamer baseert zich volgens Hoekstra op verouderde aannames over de hoeveelheid CO2 die een elektrische auto bespaart ten opzichte van een conventionele auto.

Hij zegt dat de productie van batterijen de laatste tijd sterk is verbeterd. "De batterij-productie is heel snel minder CO2-intensief geworden. Meerdere recente studies hebben dit aangetoond."