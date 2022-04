Ajax-vrouwen pakken KNVB-beker wél door PSV te verslaan

In het Goffertstadion in Nijmegen hebben de Ajax-vrouwen de KNVB-beker gewonnen door met 2-1 te winnen van PSV. In een spannende wedstrijd had Ajax het overwicht, net als in de competitie waar ze in drie wedstrijden ook niet van PSV hadden verloren, en een ruime voorsprong hebben op de Eindhovenaren. Sterker Ajax in eerste helft Bij PSV stond Lisan Alkemade op doel. Normaal is zij tweede keeper achter Oranje-international Sari van Veenendaal, maar in de bekerwedstrijden krijgt Alkemade de kans van trainer Rick de Rooij.

Alkemade moest in het eerste halfuur twee keer optreden op schoten van Ajax-spits Romée Leuchter. Vooral bij het laatste schot moest ze ver naar de hoek strekken om een doelpunt te voorkomen. Ondanks dat PSV wat speldenprikjes uitdeelde, waren de betere kansen voor Ajax. In de 39ste minuut drukte Ajax het overwicht ook uit in de score. Middenvelder Nadine Noordam combineerde met Leuchter en drukte de bal van zo'n vijftien meter in de hoek, langs de vingertoppen van Alkemade. Na de 1-0 werd Ajax nog dominanter dan de Eindhovenaren. Tot een tweede doelpunt voor rust leidde dat niet.

Nadine Noordam viert haar openingstreffer in de bekerfinale - Pro Shots

Gelijk na rust begon PSV sterker, en moest Ajax-keeper Regina van Eijk twee keer ingrijpen binnen korte tijd. Daarna kwam het duel meer in evenwicht, en waren de kansen lange tijd beperkt. Na de 65ste minuut barstte de wedstrijd weer los, te beginnen met Ajax dat een gigantische mogelijkheid miste om de tweede goal te maken. Achtbaan aan emoties Chasity Grant werd diep gestuurd en schoot hard op de lat. Links van haar stond Leuchter helemaal vrij, maar Grant zag haar over het hoofd. In de 74ste minuut profiteerde PSV van de misser door de gelijkmaker te produceren. De Mexicaanse Anika Rodriguez troefde Jonna van de Velde af en gaf voor op de inlopende PSV-spits Amalie Thestrup. De Deense tikte simpel binnen. Nog geen drie minuten later kwam Ajax toch weer op voorsprong. Victoria Pelova gaf een indraaiende voorzet op Leuchter, die tussen twee verdedigers in vrij kon inkoppen. Alkemade kon de nieuwe achterstand niet voorkomen.

Ajax-keeper Van Eijk kan haar geluk niet op - Pro Shots