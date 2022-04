Weersomstandigheden ideaal, bestrijding eikenprocessierups kan van start

Tal van gemeenten maken haast met de bestrijding van de eikenprocessierups. De gemeente Enschede begint zelfs vandaag op Tweede Paasdag, omdat de weersomstandigheden gunstig zijn en de eerste rupsen alweer gesignaleerd zijn.

De eikenprocessierups heeft zich ontwikkeld tot een ware plaaggeest in Nederland. Het zijn vooral de brandharen (met weerhaakjes) die veel overlast kunnen veroorzaken, van jeuk en bultjes tot oogklachten. Bovendien is de jeukrups er vroeg bij dit jaar, vooral door het zachte weer van de afgelopen weken, zegt het Kenniscentrum Eikenprocessierups.

Geen tijd te verliezen dus, vindt bijvoorbeeld de gemeente Enschede. RTV Oost meldt dat de gemeente vanavond na zonsondergang een begin maakt met het inspuiten van 21.000 eiken met aaltjes: heel kleine wormpjes die een darminfectie veroorzaken bij de eikenprocessierups.

Het moet in het donker

Het is geen toeval dat daar juist vanavond een begin mee wordt gemaakt. Het moet in het donker gebeuren omdat de aaltjes niet tegen uv-licht kunnen. Het mag niet regenen of waaien én als de aaltjes worden ingespoten moet de luchttemperatuur boven de 6 graden zijn.

Geen sinecure dus. Maar, zo schat de gemeente Enschede, als het allemaal goed gaat, wordt het aantal eikenprocessierupsen in de bomen met de helft verminderd.

Ernstige overlast

De bestrijding met de aaltjes wordt gezien als biologisch, maar is niet onomstreden. Entomoloog Henk Vlug zei eerder dat de aaltjes niet selectief zijn en ook andere, onschadelijke rupsen (en vlinders) doden. "Vooral de rupsen van de wintervlinder, die vaak massaal aanwezig zijn, worden gedood. In 2020 riep de Vlinderstichting gemeenten al op om het gebruik van deze bestrijdingsmethoden te minimaliseren en te beperken tot plekken met ernstige overlast binnen de bebouwde kom.

Boswachter Frans Kapteijns wijst er bij Omroep Brabant op dat niet alleen rupsen maar ook vogels slachtoffer kunnen worden van de bestrijdingsmethode. "Het is verschrikkelijk, eigenlijk zouden gemeenten er helemaal mee moeten stoppen. Jonge vogeltjes hebben niks meer te eten, of eten die vergiftigde rupsen op.

Een aantal gemeenten in Brabant is nu gestopt met de aaltjes. Het is onbekend hoeveel gemeenten deze methode op dit moment nog wel toepassen.