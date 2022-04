Oekraïense deelnemers Invictus Games volgende week weer aan het front

Gemengde gevoelens heeft Pavlo Kovalskyi zeker. Hij vindt het moeilijk om in Den Haag te zijn. Maar, zo zegt hij ook: "We kunnen hier in vrede sporten. Daar genieten we van. Zo krijgen we weer een heel kleine glimlach op ons gezicht."

Invictus Games bij de NOS

De Invictus Games duren tot en met 22 april. De NOS doet er dagelijks verslag van in een programma dat wordt uitgezonden rond 22.00 uur op NPO 2, na Nieuwsuur. De presentatie is in handen van Saïda Maggé. De vaste commentator is Marc van de Kuilen, die op missie in Afghanistan twee benen verloor en zelf oud-deelnemer is aan de Invictus Games.