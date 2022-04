EHL-trofee voor vrouwen Amsterdam na enerverende finale tegen Den Bosch

De vrouwen van Amsterdam hebben in Amstelveen de Euro Hockey League gewonnen. Nadat een spannend onderonsje met Den Bosch na reguliere speeltijd was geëindigd in 2-2, brachten shoot-outs de beslissing. Daarin trok de huidige nummer drie van de hoofdklasse aan het langste eind.

Het is de eerste keer dat Amsterdam het Europese toptoernooi, dat sinds 2020 als EHL door het leven gaat, op zijn naam schrijft. Den Bosch, koploper in de Nederlandse competitie, had de EHL vorig jaar voor het eerst gewonnen.

Matla blinkt uit

De aartsrivalen maakten er in een zonnig Wagenerstadion een boeiende wedstrijd van, met een spetterend begin van Den Bosch. De titelverdediger kwam al na vijf minuten op voorsprong. Na balverlies van Maria Verschoor, aanvoerster van Amsterdam, was het direct raak via Frédérique Matla.