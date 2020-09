Wekdienst 1/9: Nieuwe coronapersconferentie • ProRail haalt rookpalen weg

Roken op station - ANP

Goedemorgen! Vanavond is er weer een persconferentie over de stand van zaken rondom het coronavirus in ons land. En ProRail start zowel met rookvrije perrons als met een campagne over de gevaren van 'spoorlopen'.

Het weer: het is wisselend bewolkt, op een enkele spat in het noorden na is het overwegend droog. Het wordt maximaal 18 graden.

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de aangepaste dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Premier Rutte en minister De Jonge geven om 19.00 uur een persconferentie over de corona-ontwikkelingen. Omdat het ongeveer zes maanden na de eerste uitbraak van het virus in Nederland is, vindt het kabinet dit een logisch moment om toe te lichten waar we nu staan. Ingewijden zeggen dat ook aan bod komt hoe we het doen in vergelijking met onze buurlanden.

De Franse president Macron brengt voor de tweede keer in korte tijd een bezoek aan Libanon. Daar is gisteren een nieuwe premier benoemd, die nu een nieuwe regering moet vormen. Veel Libanezen willen al langere tijd af van de corruptie en het wanbestuur in het land, helemaal na de enorme explosie in Beiroet vorige maand.

ProRail haalt de eerste rookpalen op perrons weg. De bedoeling is dat alle treinstations in Nederland vanaf 1 oktober rookvrij zijn. Daarnaast start ProRail vandaag een campagne om het stijgende aantal 'spoorlopers' tegen te gaan. Meer dan één derde van het aantal vertragingen op het spoor wordt veroorzaakt door mensen die (on)bewust langs het spoor wandelen, spelen of hardlopen. Wat heb je gemist? Zorginstellingen krijgen een financiële klap door de coronacrisis. Dat voorziet consultancykantoor E-Y op basis van de jaarverslagen van ruim 450 instellingen, zo'n 85 procent van de hele sector. Corona zorgt voor meer kosten voor personeel door extra zorg van patiënten, uitval van personeel door ziekte en door inhuur van extern duurder personeel. Tegelijkertijd leidt uitstel of afstel van behandelingen ertoe dat er minder geld binnenkomt. Financieel gezonde instellingen gaan de crisis wel overleven denkt E-Y, maar organisaties die al krap zaten lopen wel het risico om te vallen.

Ander nieuws uit de nacht: In Japan heeft de regeringspartij groen licht gegeven voor de opvolger van premier Abe: het zou gaan om kabinetssecretaris Suga, meldt de Japanse publieke omroep NHK. Suga is sinds 2012 de belangrijkste regeringswoordvoerder en daarmee al jaren rechterhand van premier Abe. Abe kondigde vrijdag aan af te treden om gezondheidsredenen.

Het is Arantxa Rus niet gelukt de eerste ronde van de US Open door te komen: de Nederlandse tennisster verloor in New York in drie sets van de Amerikaanse Ann Li, die zestig plekken lager staat dan Rus op de wereldranglijst.

De Amerikaanse pornoacteur Ron Jeremy kan 250 jaar celstraf krijgen: hij wordt door zeventien vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik en verkrachting. Zelf zegt hij onschuldig te zijn. De 67-jarige Jeremy was decennialang een van de bekendste porno-acteurs.

En dan nog even dit: Het is vandaag feest bij Radio 1 want het NOS Radio 1 Journaal bestaat 25 jaar. De komst van het programma had in september 1995 nogal wat voeten in de aarde. Veel omroepen zagen een gezamenlijk nieuwsprogramma niet zitten in de plaats van de eigen actualiteitenrubrieken. Toch werd het programma meteen positief ontvangen. Het NOS Radio 1 Journaal trekt elke ochtend gemiddeld 282.000 luisteraars, met een piek rond 08.00 uur, als zo'n 400.000 luisteraars afstemmen. In podcast De Dag vertellen eindredacteur van het eerste uur Wolter Blom en presentator Jurgen van den Berg wat er komt kijken bij het maken van zo'n iconisch programma. Deze aflevering van de podcast De Dag kun je hier beluisteren. De hoofdredacteur van NOS Radio 1 Journaal was 25 jaar geleden erg zenuwachtig voor de eerste uitzending:

