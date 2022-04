Podcast De Dag: Rusland en het bevroren conflict

De vredesgesprekken tussen Oekraïne en Rusland lijken helemaal vastgelopen. Volgens de Russen worden de gesprekken door Oekraine gesaboteerd en Oekraine zegt dat de totale verwoesting van Marioepol mogelijk de definitieve rode lijn is. Het plan van Rusland zou nu zijn om de oorlog voor 9 mei te beëindigen. Maar hoe dan?

Rusland- en Oost-Europadeskundige Bob Deen vertelt in podcast De Dag over de meest waarschijnlijke uitweg, namelijk een zogenoemd 'bevroren conflict'. Dat is een geopolitiek instrument waar Rusland patent op heeft en dat door Moskou volgens Deen gebruikt wordt als bewuste strategie om op allerlei plekken rondom Rusland aan invloed te winnen. Met een bevroren conflict akkoord gaan, is volgens hem niet altijd verstandig.

