Voorzorgslanding TUI-vlucht op Curaçao, tientallen passagiers wachten op nieuws

Een TUI-vliegtuig dat onderweg was van de Dominicaanse Republiek naar Amsterdam heeft vannacht een voorzorgslanding gemaakt op Curaçao. De landing van de Boeing 787 verliep zonder problemen, maar zo'n honderd passagiers zeggen dat ze op de luchthaven van Willemstad aan hun lot worden overgelaten.

"We zitten hier nu een uur of zes. Zonder eten, zonder drinken, zonder dat er iemand van TUI is", zegt één van de passagiers, Tom Decabooter tegen de NOS.

Petra Kok van TUI Nederland stelt dat van de 300 passagiers aan boord er ongeveer 200 onderdak hebben gekregen. "Het is ontzettend druk op Curaçao. Het is Pasen. We zijn als een gek aan het bellen geweest, maar hotels zitten bijna allemaal vol. We zijn zelfs even bezig geweest met een leegstaand verzorgingshuis. Maar goed, het klopt dat er nog zo'n honderd mensen geen onderdak hebben. Dat is vervelend genoeg, want ik begrijp dat het vliegveld nu dicht is."

Voorruit in de cockpit

Volgens passagier Decabooter vertrok het toestel volgens plan van het vliegveld bij Punta Cana op de Dominicaanse Republiek. Na een tussenlanding op Bonaire ging het mis. "De piloot zei dat een voorruit in de cockpit geëxplodeerd was en dat hij een noodlanding moest maken. Zo kwamen we op Curaçao terecht", zegt hij.

TUI Nederland heeft een iets andere lezing. "Wat ik begrijp is dat de gezagvoerder na de tussenlanding op Bonaire een barst in de ruit in de cockpit constateerde. En met een barst in de ruit de oceaan over, dat doe je liever niet. Dus heeft hij voor alle zekerheid een voorzorgslanding gemaakt op Curaçao", aldus Kok.

Landing zonder paniek

De landing verliep zonder problemen en zonder paniek, zegt Decabooter. Wel duurde het lang voordat de passagiers het vliegtuig mochten verlaten. "In die tijd hebben we nog wat te eten en te drinken gekregen. Daarna duurde het nog eens zo'n twee uur voordat we door de douane waren", zegt hij.

En nu is het afwachten wanneer de groep van ongeveer honderd overgebleven passagiers onderdak wordt gebracht én wanneer er een vervangende vlucht naar Amsterdam geregeld is. "We kunnen niet bij iedereen komen, omdat een deel van die honderd mensen achter de douane zit, maar we hebben nu al drie keer een update-sms gestuurd", aldus TUI-woordvoerster Kok. Decabooter zegt dat ze aan hun lot worden overgelaten, maar daar is volgens TUI geen sprake van.