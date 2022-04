Raketaanval op relatief veilig gewaande Lviv, 'softening the targets-strategie'

De West-Oekraïense stad Lviv is vanochtend geraakt door ten minste vijf raketten, melden de Oekraïense autoriteiten. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker zeven doden en acht gewonden gevallen.

Volgens de gouverneur kwamen de raketten terecht op militaire doelwitten en een garage waar autobanden worden vervangen. Andere autoriteiten hebben gezegd dat raketten zijn ingeslagen nabij een treinstation en andere spoorwegfaciliteiten. Het treinverkeer lag korte tijd stil.

In Lviv was het de laatste tijd relatief rustig. De stad is eerder getroffen door Russische aanvallen, maar in vergelijking met andere Oekraïense steden leek de oorlog lange tijd ver weg. De stad, niet ver van de grens met Polen, is een toevluchtsoord voor vluchtelingen geworden. Meerdere landen hebben hun ambassade van Kiev naar het veiligere Lviv verhuisd.

'Softening the targets'

De Russische grondtroepen focussen zich sinds enkele weken in Oekraïne op de oostelijke regio's, terwijl andere gebieden met raketten worden bestookt.

Door militaire doelwitten, infrastructuur en belangrijke industrie aan te vallen probeert Rusland het Oekraïne moeilijk te maken om straks in de Donbas te vechten, zegt oud-Commandant der Landstrijdkrachten Mart de Kruif. "'Softening the targets' heet dat", het verzwakken van de tegenpartij. Hij denkt dat de getroffen garage in Lviv geen doelwit was. "Raketten zijn soms net iets minder nauwkeurig dan je zou willen."

Het Russische Ministerie van Defensie zegt dat er vannacht vier Oekraïense wapen- en munitiedepots zijn vernietigd. De doelen zouden zijn geraakt met Iskander korteafstandsraketten. Persbureau TASS meldt verder dat in de afgelopen nacht 315 Oekraïense doelwitten zijn geraakt.

Gisteren meldde het ministerie dat een munitiedepot in de stad Brovary, die tegen Kiev aanligt, werd verwoest door een raketaanval.