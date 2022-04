Het geheim van de 4x400 meter-ploeg? Hard trainen, data en dynamiek

"Vroeger was de estafette geen prioriteit voor trainers en atleten. Daar zijn we verandering in gaan brengen. En toen we resultaat gingen boeken is er meer belangstelling voor ontstaan."

Succes is maakbaar. Dat maakt Meuwly duidelijk als we een kort bezoekje brengen aan het trainingskamp van de Nederlandse 4x400 meter-ploegen in het Zuid-Afrikaanse Potchefstroom. Dit is in deze fase van het seizoen voor NOS Studio Sport de enige kans om beide ploegen (acht mannen, zes vrouwen) gezamenlijk in volle actie te zien, omdat de succesvolle estafettelopers over enkele weken hun eigen individuele wedstrijdprogramma volgen en uitzwerven over Europa.

Samen met cameraman Thijs Bertels volg ik anderhalve dag de trainingen van Femke Bol, Liemarvin Bonevacia en de andere Nederlandse estafettelopers van de 4x400 meter-ploeg. Er is door de Atletiekunie gekozen voor een 20-daagse trainingsstage in Potchefstroom, omdat deze plaats op 1.300 meter hoogte ligt en er geen tijdsverschil met Nederland is.

Door hier geruime tijd te trainen, wordt de aanmaak van rode bloedlichaampjes gestimuleerd en daarmee het uithoudingsvermogen vergroot. Belangrijk hierbij is dat de faciliteiten - een hypermoderne gym, een heuse grasbaan en uiteraard een kunststof atletiekbaan - uitstekend zijn voor de razendsnelle Nederlandse lopers.

Coaching

Meuwly is samen met Bram Peters verantwoordelijk voor de coaching van beide estafetteploegen. Dat verloopt in Potchefstroom natuurlijk; de ene keer heeft Peters de leiding, de andere keer Meuwly. Er wordt getraind op het doorgeven van het estafettestokje en er wordt met een vliegende start voluit gesprint tussen elektronische meetpaaltjes.

Peters meet en analyseert de snelheden, Meuwly let op de loopstijl en houdt controle op het verloop van deze sprintsessie, waarbij sommige mannen en vrouwen drie series van drie sprints lopen en anderen twee series van vier.

Peters legt uit waarom het analyseren van de trainingstijden van de lopers essentieel is: "Met de data die wij verzamelen in trainingen kunnen wij op de juiste momenten de juiste prikkel geven aan ieder individu. Ik denk dat dat de kracht is van ons programma."