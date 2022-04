Drie coronadoden in Shanghai, einde lockdown nog niet in zicht

China heeft voor het eerst sinds de start van de lockdown in Shanghai gemeld dat daar mensen aan corona zijn overleden. Het gaat om drie slachtoffers tussen 89 en 91 jaar oud die niet waren gevaccineerd.

Shanghai zit al weken in lockdown en daar lijkt voorlopig nog geen einde aan te komen. "Als er een geval is in een buurt, dan wordt de lockdown nog eens met twee weken verlengd", zegt correspondent Sjoerd den Daas. "Voor sommige wijken gaan we nu de vierde week in, andere gaan de zesde of zevende week in. Daar zaten de bewoners al voor die grote lockdown vast in huis."

Oudere Chinezen niet gevaccineerd

De coronacijfers in de stad vlakken nu wat af, zegt Den Daas. En de meeste gevallen worden geconstateerd in zogenoemde quarantainekampen. "Wat mensen nu op sociale media zeggen is dat ze niet meer naar buiten gaan voor een covid-test, want dat is de enige plek waar ze nog besmet zouden kunnen raken."

Dit zijn beelden uit die quarantainekampen: