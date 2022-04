Twee stuntende jonge Duitsers dood na val van parkeerdek

In de Duitse stad Essen is een Volkswagen Golf van de bovenste verdieping van een parkeergarage achttien meter naar beneden gevallen. De twee inzittenden, jongemannen van 16 en 19 jaar, kwamen daarbij om het leven.

De politie vermoedt dat de chauffeur aan het stunten was: sporenonderzoek laat zien dat de auto in een redelijk rechte lijn naar een afzetting op het dak is gereden en daar doorheen is geschoten. Een politiewoordvoerder spreekt van "gedurfde rijmanoeuvres".

Een bewoner bevestigt tegenover de Duitse krant BILD dat jongeren vaker het dek van de parkeergarage gebruiken om te racen en te stunten.