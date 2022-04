Vrouwen PSV en Ajax klaar voor bekerstrijd: 'Als je d'r een wint, ga je meer winnen'

Het duel in het Gofferstadion in Nijmegen is voor de Amsterdamse ploeg de proloog voor een spannende ontknoping in de eredivisie vrouwen. "We zijn nog volop in de titelstrijd en deze finale komt midden in het seizoen, dus dit is zeker een voorafje", zegt Van der Gragt.

De bekerfinale van de vrouwen tussen PSV en Ajax is maandagmiddag live te volgen bij de NOS. Het duel begint om 14.30 uur en is te volgen via deze livestream via NOS.nl of in de NOS-app. Het commentaar is van Frank Wielaard.

Ook de afstand tussen de twee topploegen in de eredivisie voor vrouwen is aanzienlijk: maar liefst negen punten. Toch wil trainer Danny Schenkel niet spreken van een favorietenrol voor de Amsterdammers.

Recentelijk stonden Ajax en PSV nog tegenover elkaar in de competitie. Het duel eindigde in een 0-0 gelijkspel, terwijl eerder in het seizoen de Amsterdammers met respectievelijk 5-1 en 2-1 wisten te winnen.

Voor PSV kan het winnen van de beker wél dienen als een troostprijs. De ploeg uit Eindhoven kan zich met een vierde positie op de ranglijst niet meer mengen in de strijd om de landstitel en dus gaat de focus op de laatste en enige prijs die de Eindhovenaren nog kunnen winnen: de beker.

"We hebben in de competitie weinig tot niets meer te winnen. Maar we kunnen voor onszelf wel het seizoen nog tot een succes maken, slagen wil ik het niet noemen. Want ik vind dat je als PSV in ieder geval tot het einde mee moet doen om die titel. Daarin hebben we het niet goed gedaan", beaamt PSV-aanvoerder Mandy van den Berg.

Allereerste prijs

De vrouwen van PSV wonnen vorig seizoen voor het eerst het bekertoernooi. Het betekende hun allereerste prijs. "We weten hoe het voelt om die beker te winnen. Het is een geweldige prijs, dus we willen niets liever dan winnen."

"Het was ooit een tip van Toon Gerbrands: "Als je d'r een wint, ga je er ook meer winnen. Laat dat de opstap zijn naar maandag", besluit Rick de Rooij, trainer van PSV.