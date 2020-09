Amsterdam loopt uit voor 'Monty'

De Britse veldmaarschalk Montgomery heeft tijdens een bezoek aan ons land het Nederlandse verzet geroemd. "Er zijn twee manieren om te vechten: in het open veld en ondergronds verzet. Dat laatste is het moeilijkst."

"In Frankrijk, België en Nederland is dit verzet zeer sterk geweest. Wat het waard was heb ik pas goed begrepen toen ik het in Duitsland zonder steun van dit verzet moest stellen."

'Monty', die 4 mei jongstleden de capitulatie van de Duitse manschappen in Nederland afdwong, was vanmorgen op vliegveld Soesterberg geland voor het bliksembezoek. Hij landde met zijn privévliegtuig vanuit zijn hoofdkwartier in het Duitse Bad Oeynhausen.