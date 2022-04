Na verstrijken Russisch ultimatum in Marioepol vechten Oekraïners door

Na meer dan een maand vechten in Marioepol weigeren Oekraïense strijdkrachten nog altijd de stad op te geven. Een Russisch ultimatum om zich zondag over te geven werd verworpen. De Russen zeiden de levens te zullen sparen van mensen die zich over zouden geven. Maar de Oekraïners vechten door, hoewel ze nog maar een klein deel van de stad in handen hebben. Rusland heeft gezegd dat het vanaf vandaag de stad helemaal afsluit van de buitenwereld. Het Oekraïense leger meldt dat na het verstrijken van het ultimatum de bombardementen weer geïntensiveerd zijn. Raketten en bommen treffen de havenstad. Ook zijn er nieuwe aanvallen bij de reusachtige Azov-staalfabriek. Daar, in het havengebied van Marioepol, hebben de laatste Oekraïense strijdkrachten zich teruggetrokken. De staalfabriek bestrijkt een enorm terrein van zo'n 25 vierkante kilometer in het havengebied. Het is een doolhof van spoorlijnen en hoogovens. Een Russische militaire functionaris noemde de fabriek volgens persbureau Reuters "een fort in de stad". Persbureau Reuters heeft recente beelden uit de havenstad Marioepol verspreid. In de verwoeste stad zijn mensen te zien die zich opmaken voor vertrek. Enkelen hebben op Russische tanks plaatsgenomen:

Rusland zegt dat er daar nog zo'n 2500 Oekraïense troepen en 400 buitenlandse strijders over zijn. Volgens een politiechef zijn daar ook veel burgers naartoe gevlucht. "Ze vertrouwen de Russen niet. Ze zien wat er in de stad gebeurt en daarom blijven ze op het fabrieksterrein." In Marioepol zijn naar schatting nog zo'n 100.000 mensen. Zij hebben geen water, voedsel, verwarming of elektriciteit. De stad had voor de oorlog 450.000 inwoners. Oekraïne schat dat er nu al 22.000 doden zijn gevallen. Dat aantal kan niet onafhankelijk geverifieerd worden. President Zelensky zei zaterdag dat het lastig is om een nauwkeurig beeld van Marioepol te krijgen, omdat "veel mensen zijn verdwenen". Strategisch Marioepol is sinds 1 maart omsingeld door Russische troepen. De zuidelijke havenstad is van groot strategisch belang, vanwege de ligging tussen het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim en de Donbas-regio in het oosten. Het innemen van Marioepol zou voor president Poetin een enorme opsteker zijn. De Russen trokken zich de afgelopen weken terug uit de regio rond Kiev en het land verloor de Moskva, het vlaggenschip van de vloot in de Zwarte Zee.

Satellietbeeld van de Azovstal-fabriek op 9 april - AFP PHOTO / Satellite image ©2022 Maxar Technologies