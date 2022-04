Wekdienst 18/4: Drukte verwacht bij woonboulevards • Protest op het Museumplein

Goedemorgen! Het is Tweede Paasdag, dus wordt er grote drukte verwacht bij woonboulevards en toeristische attracties. En op het Museumplein in Amsterdam wordt gedemonstreerd tegen het kabinetsbeleid.

Eerst het weer: Vandaag is het wederom zonnig lenteweer. De temperatuur komt uit op 16 graden in het Waddengebied en 18 tot 20 graden elders. De zuidoostenwind waait zwak tot matig, kracht 2 tot 3.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het is Tweede Paasdag en dat leidt waarschijnlijk tot grote drukte bij woonboulevards en toeristische attracties. In onder meer de Keukenhof zijn alle kaarten al uitverkocht.

Op het Museumplein in Amsterdam houdt de actiegroep Nederland in Verzet een protest tegen het kabinetsbeleid. Op het programma staat onder meer een 'mars voor de vrijheid'.

De finale van de Euro Hockey League, het belangrijkste clubtoernooi, wordt in Amstelveen gespeeld. Bij de vrouwen speelt om 13.45 uur Den Bosch tegen Amsterdam. Bij de mannen spelen om 16.15 uur Keulen en Bloemendaal.

De vrouwen van Ajax en PSV treffen elkaar in de finale van de KNVB-beker in Nijmegen. De wedstrijd begint om 14.30 uur. Gisteren speelden de mannen van Ajax en PSV ook al tegen elkaar in de bekerfinale. PSV won die wedstrijd met 2-1.

Wat heb je gemist?

Bijna 150 kritische D66'ers eisen dat partijleider Kaag en het partijbestuur binnen een week opheldering bieden over de rol van de partijtop bij het verborgen houden van het grensoverschrijdend gedrag van een partijprominent. Daarnaast willen zij binnen drie weken een bijeenkomst waar het bestuur "verantwoording moet afleggen", schrijven ze in een open brief.

De Volkskrant meldde zaterdag dat een vertrouwelijk deel van het rapport meer dan een jaar onder de pet is gehouden door de partijtop.

De zaak draait om Frans van Drimmelen, een lobbyist, partijstrateeg en oud-voorzitter van de talentencommissie van D66. Volgens de Volkskrant staat in het vertrouwelijke deel van het rapport dat hij zich wel degelijk schuldig heeft gemaakt aan stalkgedrag.

Ander nieuws uit de nacht:

'Veertig bemanningsleden Moskva omgekomen', meldt een Russische krant. Het vlaggenschip zou woensdagavond zijn geraakt door drie raketten die werden afgevuurd van Oekraïens grondgebied, maar Rusland ontkent dat nog steeds.

Turkije voert aanvallen uit op doelen PKK in Noord-Irak: Volgens het ministerie van Defensie in Ankara zijn er gevechtsvliegtuigen, drones, helikopters en artillerie ingezet om schuilplaatsen, tunnels, munitiedepots en hoofdkwartieren van de PKK te vernietigen.

Grote brand in plantenkwekerij Roelofarendsveen, geen gewonden: Bij de brand kwam veel rook vrij.

En dan nog even dit:

Jaarlijks worden in Noord- en Oost-Nederland enkele honderden paasvuren ontstoken, maar dat is de afgelopen twee jaar vanwege corona niet gebeurd. Ook in 2019 konden veel vreugdevuren al niet doorgaan, toen vanwege het risico op natuurbranden door droogte.

Dit jaar kon het wel weer doorgaan. Zo zag dat er uit: