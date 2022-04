Geen lege schappen, wel hogere prijzen: Rus merkt nog weinig van sancties

Lange rijen voor geldautomaten, lege schappen en grote onzekerheid. In de eerste week van de Russische inval in Oekraïne wees alles erop dat Russische burgers snel last zouden krijgen van westerse sancties. President Poetin zou de Russische economie met zijn oorlog in de afgrond storten.

Vijf Europese sanctiepakketten verder liggen de schappen nog redelijk vol en lijkt de economische impact te overzien. "De gevolgen van de sancties zijn vooralsnog voor de meeste Russen beperkt, afgezien van sterk gestegen prijzen", zegt Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp. "Dat gaat veranderen, maar daar gaan maanden overheen."

Winkels in Moskou bieden volgens hem een vertrouwde aanblik. "Er verdwijnen langzaamaan importproducten uit de schappen, maar het gaat dan meestal om een enkel merk waarvan de voorraden in de magazijnen opraken." Dat producten zoals kopieerpapier moeilijk of alleen tegen exorbitante prijzen te krijgen zijn, heeft volgens hem vooral te maken met paniekaankopen eerder dit voorjaar.

Dat zegt ook Tatiana. Ze woont met haar man en twee tienerzoons in een voorstad van Moskou. "We zijn niet bang voor sancties. We weten heel goed hoe we moeten overleven", zegt ze. "De eerste twee weken was ik erg geschokt. Ook de koers van de roebel baarde mij en veel van mijn vrienden zorgen. Die zijn nu wel weg."

'In Rusland wordt altijd alles duurder', zegt Tatiana in een gesprek met de NOS: