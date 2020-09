Amerikaanse restcenters in Limburg sluiten

Bijna precies een jaar nadat de eerste geallieerde troepen ons land binnenvielen nemen de Amerikaanse militairen afscheid van ons land: de restcenters die ze in Limburg opzetten sluiten hun deuren. "Good luck en Good Bye boys!", schrijft het Limbursch Dagblad.

De Amerikanen wezen vorig jaar meerdere steden in Limburg aan waar hun militairen op verlof enkele dagen rust konden vinden. De Limburgse plaatsen hadden de voorkeur boven Duitse, omdat de soldaten daar te dicht op de vijand zouden zitten.

In Maastricht, Valkenburg en Heerlen kwamen restaurants, bioscopen en zwembaden waar de Amerikanen zich konden ontspannen. In Heerlen overheersten Amerikaanse namen in het straatbeeld: een café werd de GI-Round Up-Beergarden, een patisserie de Sugar Bowl-ijssalon, Hotel Neerlandia werd Officer's Club.

Bedreigingen

Niet iedereen was blij met de massale aanwezigheid van zoveel jonge mannen in de provincie. Vooral Limburgse jongens zagen de kerngezonde en gespierde buitenlanders als grote concurrent: de plaatselijke meisjes verkozen vaker zo'n stoere bevrijder met chocolade en sigaretten boven hun buurjongens.

Er waren zelfs bedreigingen dat meisjes die zich inlieten met geallieerde soldaten net als moffenmeiden kaalgeschoren zouden worden. Een pamflet met dat dreigement leidde zelf tot bemoeienis van de Amerikaanse ambassadeur toen de pers in de VS er over hoorde.

Ook hoeders van de goede zeden in de provincie gruwden van het losbandig gedrag. Artsen waarschuwden dat er meer capaciteit nodig was om geslachtsziektes te behandelen, geestelijken wezen op het morele verval van de jeugd.

Morality squad

In Amsterdam vond de zedenpolitie het zelfs nodig in samenwerking met het Canadese leger een 'morality squad' op te richten, die langsgaat bij louche hotels en op stille plekken, waar zelfs "preservatiefs als getuigenissen" op straat liggen. Minderjarigen die daar worden aangetroffen, worden op het politiebureau op geslachtsziekten geïnspecteerd en aan hun ouders overgedragen.

"Als een meisje met een soldaat alleen is moet zij erop rekenen dat geslachtelijke omgang van haar gevraagd wordt", waarschuwde politiecommissaris Fremery Kalff. "Men moet niet menen dat de militairen tevreden zijn met een wandelingetje met de meisjes; zij wensen vroeger of later, maar vooral vroeger, geslachtelijke omgang."

Volgens Fremery Kalff is het probleem nu zelf groter dan bij de Duitse militairen, omdat veel meisjes het moeilijk vinden hun bevrijders iets te weigeren.

Doorvoerkamp

De grootste problemen met de Amerikanen zullen wel verdwijnen nu de restcenters sluiten. Omdat de oorlog voorbij is, zullen de Amerikanen hun troepen voortaan op enkele centrale plekken laten ontspannen, zoals Brussel en de Franse Rivièra.

In Maastricht blijft voorlopig nog wel een doorvoerkamp, waar Amerikaanse soldaten op weg naar huis onderdak zullen vinden tot ze aan de oversteek van de Atlantische Oceaan kunnen beginnen.