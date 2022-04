'Ten Hag is een heel slechte verliezer, hij mag ook naar zichzelf kijken'

Het verlies tegen PSV in de finale van de KNVB-beker viel Erik ten Hag zwaar. De Ajax-trainer meende dat zijn team niet alleen van PSV had verloren, maar van hogere machten en krachten. "Echt alles zat tegen. We kregen het gevoel dat we tegen meer dan elf spelers voetbalden", zei Ten Hag Volgens Arno Vermeulen liet Ten Hag zich hiermee niet van zijn beste kant zien. "Hij is een gewoon heel slechte verliezer", zegt Vermeulen in Studio Voetbal. "Hij kan zeggen dat ze pech hebben gehad. Hij kan niet zeggen dat er maar één club recht had op die beker. Dit is niet handig. Hij geeft te weinig credits aan PSV."

"Hij kwam bij Ajax binnen als een angstig hert", zegt Pierre van Hooijdonk over de start van Ten Hag als trainer in Amsterdam in januari 2018. "Nu heeft hij een bepaalde arrogantie gekregen. Hij mag ook naar zichzelf kijken." 'Met je hoofd al bij Manchester United' Van Hooijdonk zag in het laten invallen van ex-PSV'er Mohamed Ihattaren, die zijn debuut maakte in het eerste van Ajax, een teken aan de wand. "Dan ben je met je hoofd al bij Manchester United. Op 12 maart riep hij nog dat Ihattaren nog niet op Champions League-niveau kon lopen. Korte tijd later is hij topfit."

